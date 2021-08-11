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الخشت يعلن بدء الحملة الثانية لتطعيم منسوبي جامعة القاهرة ضد

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الخشت يعلن بدء الحملة الثانية لتطعيم منسوبي جامعة القاهرة ضد فيروس كورونا الخشت يعلن بدء الحملة الثانية لتطعيم منسوبي جامعة القاهرة ضد

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن بدء الحملة الثانية للتطعيم ضد ، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس الجاري وتستمر على مدار 3 أسابيع، وذلك بعيادة كليتي الحقوق والتجارة، وذلك لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها الذين لم يتم تطعيمهم في الحملة الأولى حيث وفرت وزارة الصحة والسكان 3000 جرعة من لقاح (سينوفاك)، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور الخشت، أن تطعيم الجرعة الثانية من لقاح (استرازينيكا) لمن سبق أن تلقى الجرعة الأولى سيكون بعيادة كلية الهندسة، وذلك اعتبارًا من يوم 26 أغسطس الجاري، في إطار الدور المجتمعي للجامعة وحرصًا على سلامة منتسبيها؛ والمساهمة في توفير لقاحات فيروس كورونا بالمجان للفئات المستهدفة.

وكانت جامعة القاهرة خصصت في شهر يونيو الماضي، 5 مقرات داخل الحرم الجامعي وخارجه لاستقبال أعضاء هيئة التدريس والعاملين وتطعيمهم باللقاح الإنجليزي «استرازينيكا» كما وفرت اللقاح الصيني «سينوفارم» لكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بمحافظة الجيزة وتحت إشراف د. محمد الخشت رئيس الجامعة ومتابعة د. محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

المصرى اليوم

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