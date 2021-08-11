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«الزراعة»: 4.2 مليون جرعة لتحصين الماشية ضد مرض الحمي القلاعية والوادي المتصدع

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«الزراعة»: 4.2 مليون جرعة لتحصين الماشية ضد مرض الحمي القلاعية والوادي المتصدع «الزراعة»: 4.2 مليون جرعة لتحصين الماشية ضد مرض الحمي القلاعية والوادي المتصدع

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة بإجمالي 4.2 مليون جرعة تحصين للوقاية من المرضين.

وأضاف التقرير أنه تم تحصين 2 مليون 187 ألف و196 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم «مليون و181 ألف و266 رأس أبقار، 594 ألف و160 رأس جاموس، 345 ألف و471 رأس أغنام، 66 ألف 299 رأس ماعز» حتى 9 اغسطس 2021.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون 35 ألف و237 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم «مليون و50 ألف و343 رأس أبقار، 585 ألف و281 رأس جاموس، 331 ألف و476 رأس أغنام، 65 ألف و697 رأس ماعز، 2440 راس جمال» حتى 9 اغسطس 2021 ايضاً.

المصرى اليوم

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