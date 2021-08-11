محافظ الغربية يقرر إنشاء مركز تدريب مهني بمبنى مهجور لأكثر من 20 عاماً بقطور

اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، بجولة تفقدية داخل مدينة قطور، تفقد خلالها أحد المباني غير المستغلة بالمدينة والذي سيتم استخدامه لإنشاء مركز تدريب مهني لخدمة أبناء قطور.
وعقب الجولة عقد المحافظ اجتماعاً موسعاً بحضور النائب عبدالله الشيخ عضو مجلس النواب، وعدد من مديري الجهات المختصة لمناقشة مشاركة كل جهة في تجهيز المركز المقام على مساحة ١٥٦٠ متر مربع ومكون من خمس طوابق خرسانية.
وأكد محافظ الغربية أن الهدف من إنشاء المركز هو تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال توفير تدريبات مهنية متخصصة تؤهلهم إلى العمل بوظائف حيوية يتطلبها السوق المحلي مما يوفر مصدر دخل ثابت لهم، وذلك من خلال مكاتب متخصصة يشرف عليها مركز تدريب محافظة الغربية، هذا إلى جانب مديريات (التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي) وجهاز تنمية المشروعات.
جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الأستاذة أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعي، الأستاذ يسري الديب وكيل مديرية الشباب والرياضة، الأستاذ محمد العلقمي مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالغربية والأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة قطور.
يُذْكَر أن المبنى هو أحد الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة في مركز قطور منذ أكثر من ٢٠ عام، حيث صدر قرار في عام ٢٠٠١ بتخصيصه لإقامة معهد أزهري، ثم قرار في عام ٢٠٠٤ بتخصيصه لإنشاء كلية حاسبات ومعلومات تابعة للأزهر، ولكن لم يتم الاستفادة منه حتى الآن.