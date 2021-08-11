محافظ الغربية يقرر إنشاء مركز تدريب مهني بمبنى مهجور لأكثر من 20 عاماً بقطور

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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، بجولة تفقدية داخل مدينة قطور، تفقد خلالها أحد المباني غير المستغلة بالمدينة والذي سيتم استخدامه لإنشاء مركز تدريب مهني لخدمة أبناء قطور. ‎

وعقب الجولة عقد المحافظ اجتماعاً موسعاً بحضور النائب عبدالله الشيخ عضو مجلس النواب، وعدد من مديري الجهات المختصة لمناقشة مشاركة كل جهة في تجهيز المركز المقام على مساحة ١٥٦٠ متر مربع ومكون من خمس طوابق خرسانية.

وأكد محافظ الغربية أن الهدف من إنشاء المركز هو تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال توفير تدريبات مهنية متخصصة تؤهلهم إلى العمل بوظائف حيوية يتطلبها السوق المحلي مما يوفر مصدر دخل ثابت لهم، وذلك من خلال مكاتب متخصصة يشرف عليها مركز تدريب محافظة الغربية، هذا إلى جانب مديريات (التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي) وجهاز تنمية المشروعات. ‎

جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الأستاذة أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعي، الأستاذ يسري الديب وكيل مديرية الشباب والرياضة، الأستاذ محمد العلقمي مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالغربية والأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة قطور. ‎

يُذْكَر أن المبنى هو أحد الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة في مركز قطور منذ أكثر من ٢٠ عام، حيث صدر قرار في عام ٢٠٠١ بتخصيصه لإقامة معهد أزهري، ثم قرار في عام ٢٠٠٤ بتخصيصه لإنشاء كلية حاسبات ومعلومات تابعة للأزهر، ولكن لم يتم الاستفادة منه حتى الآن.