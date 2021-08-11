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المحكمة الإدارية في الكويت ترفض إغلاق "تويتر"

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المحكمة الإدارية في الكويت ترفض إغلاق "تويتر" المحكمة الإدارية في الكويت ترفض إغلاق "تويتر"
لم تقتنع بأن الموقع يمثل "أداة هدم لقيم المجتمع"

المحكمة الإدارية في الكويت ترفض إغلاق

حسم القضاء الكويتي الجدل حول إغلاق موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، وقضت محكمة الاستئناف أخيراً بتأييد حكم المحكمة الإدارية برفض إغلاق "تويتر".

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن المحكمة لم تقتنع بما جاء في الدعوى، وما تثيره من أن "تويتر" أصبح يتسبب في الفوضى والفتنة في الكويت، وبات أداة هدم لقيم المجتمع، وأن غير قادرة على السيطرة بوقف الحسابات الوهمية المسيئة للناس وكراماتهم.

ويأتي حكم الاستئناف، بعد حضور دفاع الحكومة المتمثل في إدارة الفتوى والتشريع، والذي طالب برفض الدعوى، وتأييده لاستمرار فضاء تويتر، مؤكدًا أن حرية الرأي مكفولة للجميع، لكن من يتعدى حدود الحرية فإن هناك محاسبة، وما جاء بالدعوى غير دقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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