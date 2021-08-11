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هل يفجّرها "النصر" ويُشعل الميركاتو "السعودي بهذه الصفقة؟

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هل يفجّرها "النصر" ويُشعل الميركاتو "السعودي بهذه الصفقة؟ هل يفجّرها "النصر" ويُشعل الميركاتو "السعودي بهذه الصفقة؟

هل يفجّرها

كشفت مصادر خاصة عن وجود عرض من قبل نادي النصر لضم الحارس الأفضل في وإفريقيا في الوقت الحالي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.

وأكّد اللاعب الدولي السابق محمد نور تلك الأنباء عبر حديثه أمس في برنامج ملعب sbc أثناء الحديث عن صفقات النصر.

وقال محمد نور: إن النصر أشعل الميركاتو الصيفي مبكراً بعدما ضمّ البرازيلي "تاليسكا"، ومن بعده الكاميروني فينسنت أبوبكر.

وأثناء حديث ضيف البرنامج الآخر علي الحبسي عن حاجة النصر لحارس أجنبي قاطعه محمد نور بالقول: إنه ربما الأسبوع القادم نتحدث عن نجاح النصراويين في ضم الحارس المصري المتألق.

ويعد تفريط الأهلي المصري في حارسه أمراً مستبعداً تماماً؛ لكونه الحارس الأساسي بالفريق، وبديلاه ليسا على نفس المستوى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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