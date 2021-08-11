أخبار عاجلة

اعتراف نادر بجرائم التعذيب .. رئيس سجون إيران يعتذر عن انتهاكات معتقل إيفين -
جامعة طيبة تعلن نتائج القبول الإلحاقي وترقية الرغبات لعام 1443هـ -
رئيس ديوان المحاسبة يترأس اجتماع مجلس الجمعية السعودية للمراجعين -
"الشهري" يعلن خطة العام الدراسي الجديد في معهد وكلية الحرم المكي -
مدير المخابرات الأمريكية اجتمع سراً برئيس المكتب السياسي لـ"طالبان" -
بعد انتهاء المدة الدستورية.. الرئيس التونسي يمدد تجميد أعمال البرلمان حتى إشعار آخر -
«العسومي» يشيد بدعم الرئيس السيسي للبرلمان العربي -
غارات تركية على الحدود العراقية مع إيران -
المصرية للاتصالات تقدم إنترنت مجاني مدى الحياة لـ 3 شباب من أسوان -
إطلاق أكثر من 80 خدمة عبر تطبيقات المحمول لمواطني أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بيت المال": التفاهم السعودي الألماني في مجال الهيدروجين بداية لتقليل الاعتماد على النفط

Print
"بيت المال": التفاهم السعودي الألماني في مجال الهيدروجين بداية لتقليل الاعتماد على النفط "بيت المال": التفاهم السعودي الألماني في مجال الهيدروجين بداية لتقليل الاعتماد على النفط
مثمناً موافقة مجلس الوزراء على المذكرة

ثمّن سفير خادم الحرمين الشريفين في برلين عصام بن إبراهيم بيت المال موافقة مجلس الوزراء الموقر على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الطاقة بالمملكة والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال الهيدروجين.

وذكر أن هذا الاتفاق فاتحة خير وبداية حقيقية نحو تحقيق استراتيجية المملكة للتقليل من اعتمادها على النفط بالتوجه إلى الاعتماد على الطاقة البديلة. كما ثمّن الجهود التي بذلها الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة لتحقيق هذا الاتفاق، وقال ان هذه المذكرة ستمثل عاملاً جاذباً لاستثمارات مشتركة كبرى في مجال الهيدروجين الأخضر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اعتراف نادر بجرائم التعذيب .. رئيس سجون إيران يعتذر عن انتهاكات معتقل إيفين

اعتراف نادر بجرائم التعذيب .. رئيس سجون إيران يعتذر عن انتهاكات معتقل إيفين

جامعة طيبة تعلن نتائج القبول الإلحاقي وترقية الرغبات لعام 1443هـ

جامعة طيبة تعلن نتائج القبول الإلحاقي وترقية الرغبات لعام 1443هـ

رئيس ديوان المحاسبة يترأس اجتماع مجلس الجمعية السعودية للمراجعين

رئيس ديوان المحاسبة يترأس اجتماع مجلس الجمعية السعودية للمراجعين

"الشهري" يعلن خطة العام الدراسي الجديد في معهد وكلية الحرم المكي

"الشهري" يعلن خطة العام الدراسي الجديد في معهد وكلية الحرم المكي