"بيت المال": التفاهم السعودي الألماني في مجال الهيدروجين بداية لتقليل الاعتماد على النفط

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مثمناً موافقة مجلس الوزراء على المذكرة

ثمّن سفير خادم الحرمين الشريفين في برلين عصام بن إبراهيم بيت المال موافقة مجلس الوزراء الموقر على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الطاقة بالمملكة والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال الهيدروجين.

وذكر أن هذا الاتفاق فاتحة خير وبداية حقيقية نحو تحقيق استراتيجية المملكة للتقليل من اعتمادها على النفط بالتوجه إلى الاعتماد على الطاقة البديلة. كما ثمّن الجهود التي بذلها الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة لتحقيق هذا الاتفاق، وقال ان هذه المذكرة ستمثل عاملاً جاذباً لاستثمارات مشتركة كبرى في مجال الهيدروجين الأخضر.