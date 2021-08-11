تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص الوحدات البحرية بالبحر الأحمر

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طالبت إدارة السياحة والمصايف بالبحر الأحمر جميع أصحاب الوحدات البحرية الحاصلة على تراخيص ملاحية من الإدارة المركزية بالإسكندرية للعمل بجميع الشواطئ والرحلات الساحلية واستقرت بنطاق محافظة البحر الأحمر؛ ضرورة التوجه إلى ديوان عام محافظة البحر الأحمر «إدارة السياحة والمصايف» والتقدم بطلبات التقنين، مرفق بها المستندات والأوراق المطلوبة الخاصة بكل وحدة لدراستها من قبل اللجنة المختصة بالأنشطة البحرية .

وأن الأوراق والمستندات المطلوبة لتقنين أوضاع الوحدات الملاحية الحاصلة على ترخيص ملاحي من خارج المحافظة «جميع الشواطئ والرحلات الساحلية» هي التصاريح الصادرة من حرس الحدود للوحدة لمدة سنة سابقة والتراخيص الملاحية للوحدة الصادرة من الإدارة المركزية للتفتيش البحري وإجراء معاينة من مكتب التفتيش البحري بالبحر الأحمر للوحدة.و شهادة قيد ( شهادة تسجيل ) وحضور المالك بصفته وشخصه .

وتقدم طلبات جميع الوحدات بأحجامها المختلفة مع الالتزام بالقواعد والضوابط المعتمدة وتحديد مكان تراكي اللنش بمحافظة البحر الأحمر.

كانت الإدارة المركزية بالتفتيش البحري بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية قررت وقف صرف التراخيص الملاحية من الإدارة المركزية للتفتيش البحري بالإسكندرية للوحدات البحرية التي تعمل في النطاق الجغرافي لمكاتب التفتيش البحري في الفروع الاخري واختصاص إصدار تراخيص الملاحية للسفن العاملة بالإسكندرية فقط ونقل إصدار التراخيص الملاحية للسفن العاملة في النطاق الجغرافي التابع لها الوحدة.