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ضبط 11 جوال دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في شمال سيناء

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ضبط 11 جوال دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في شمال سيناء ضبط 11 جوال دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في شمال سيناء

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ضبطت مديرية والتجارة الداخلية بشمال سيناء بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، كمية من الدقيق المدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء، تنفيذا لتعليمات الدكتور، على المصيلحى، وزير التموين والدكتور محمد عبدالفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء.

وقال علاء الدين سمري، مدير عام التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إن الرقابة التموينية بالمديرية ضبطت11 جوال زنة 50 كيلو جرام باجمالى 550 كيلو جرام من الدقيق المدعم لبيعهم خارج منظومة المخابز. أشار إلى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وتسليمه إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم.

المصرى اليوم

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