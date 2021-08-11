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«المحامين»: النقيب يلتقي مجلس المحلة الكبرى ويوافق على طلباته

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«المحامين»: النقيب يلتقي مجلس المحلة الكبرى ويوافق على طلباته «المحامين»: النقيب يلتقي مجلس المحلة الكبرى ويوافق على طلباته

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أعلنت نقابة المحامين، تفاصيل لقاء رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الثلاثاء، بمجلس نقابة محامين المحلة الكبرى، برئاسة ماجد عبداللطيف، نقيب محامين الفرعية، في مكتبه بمقر النقابة العامة، لعرض مطالب الجمعية العمومية بنقابة المحلة الكبرى الفرعية، بحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.

أوضحت النقابة في بيان صحفي، أن المجلس الفرعي تقدم بطلبات الفرعية لخدمة الجمعية العمومية للنقابة، ووافق نقيب المحامين على شراء ميني باص جديد يخصص لنقابة شرق طنطا، وبحث زيادة مخصصات النقابة الفرعية، وإمداد النقابة الفرعية بأعداد إضافية من مجلة المحاماة.

وأضاف البيان: «كما وافق النقيب على تخصيص حصة من الأرواب لشباب المحامين، على أن تتقدم نقابة شرق بعروض من الأرواب من قلعة الصناعة مدينة المحلة، ويعرض عليه ليستبدل روب النقابة العامة به إن لاقى العرض قبولًا، كما وافق على مقترح عرض عضو الشباب بعقد ندوات اللغة العربية بالنقابة بدعم من النقابة العامة».

وتابع: «ووافق النقيب العام على امداد النقابة باحتياجاتها من الكراسي والاثاث، وعلى مقترح عضو الشباب بعقد لقاء عام بأعضاء شباب الجمهورية، وشباب المحامين، لنقل رؤى الشباب وتبادل الخبرات واكتساب المهارات لتكون في بداية العام القضائي، ووجه ببحث طلب إحلال وتجديد غرف المحامين لتكون بالشكل اللائق لهم بعد إعداد دراسة والتقدم بعروض ليرجئ البت فيها عقب إنهاء ذلك وللعرض على هيئة المكتب».

واستكمل: «وتقدمت الجنة الثقافية والشباب بطلب تدعيم مكتبة النقابة وارجئ للعرض والبت مع مقرر اللجنة، ووافق على إنهاء عدة طلبات لحالات اجتماعية خاصة، وتزويد النقابة الفرعية ببعض أجهزة الحاسب الآلي والطابعات لخدمة المحامين، وقبول طلبات شراء أجهزة تكييف لتدعيم غرف المحامين، وأخيرًا وافق على تغير خاتم النقابة الفرعية، مقدمًا خالص شكره وتقديره للجمعية العمومية بالمحلة الكبرى».

المصرى اليوم

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