ارتفاع ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 شخصاً

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"تبون" يعتزم إعلان حالة حداد وطني في البلاد لثلاثة أيام

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في الجزائر، اليوم الأربعاء، إلى 65 ضحية، فيما ينتظر أن يعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون حالة حداد وطني لثلاثة أيام.

وذكر التلفزيون الجزائري أن من بين ضحايا الحرائق 28 عسكرياً إلى جانب 37 مدنياً، أغلبهم في ولاية تيزي وزو، موضحًا أن هناك 12 عسكريًا في حالة حرجة في المستشفى.

ووفقاً للمدير العام للغابات في الجزائر علي محمودي، وصل عدد حرائق الغابات، التي لم يتم إخمادها حتى صباح اليوم الأربعاء، إلى 86 حريقاً من إجمالي 103 حرائق اندلعت منذ مساء الاثنين الماضي في 17 ولاية.

وأوضح أنه وفي ولاية تيزي وزو لوحدها سجلت المديرية العامة للغابات 30 حريقاً كبيراً لم يتم إخمادها بعد.

وتتوزع الحرائق التي يجري إخمادها على ولاية جيجل (16 حريقاً كبيراً) وبجاية (8 حرائق كبيرة) والطارف (6 حرائق من بينها حريق اجتاح الولاية انطلاقاً من تونس) وسكيكدة (4) وعنابة (4) والبليدة (4) وقالمة (3) وسطيف (2) والمدية (2) والجزائر العاصمة (1) وباتنة (1) والبويرة (1) والشلف (1) وخنشلة (1) وأم البواقي (1) وتبسة (1).

وقرر الرئيس عبدالمجيد تبون الإعلان عن حداد وطني لثلاث أيام، بداية من يوم غد الخميس.

وجاء في تغريدة على حساب الرئاسة الجزائرية: "على إثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، قرّر رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون، إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الخميس 12 أوت 2021، مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ما عدا التضامنية منها".