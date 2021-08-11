أخبار عاجلة

اعتراف نادر بجرائم التعذيب .. رئيس سجون إيران يعتذر عن انتهاكات معتقل إيفين -
جامعة طيبة تعلن نتائج القبول الإلحاقي وترقية الرغبات لعام 1443هـ -
رئيس ديوان المحاسبة يترأس اجتماع مجلس الجمعية السعودية للمراجعين -
"الشهري" يعلن خطة العام الدراسي الجديد في معهد وكلية الحرم المكي -
مدير المخابرات الأمريكية اجتمع سراً برئيس المكتب السياسي لـ"طالبان" -
بعد انتهاء المدة الدستورية.. الرئيس التونسي يمدد تجميد أعمال البرلمان حتى إشعار آخر -
«العسومي» يشيد بدعم الرئيس السيسي للبرلمان العربي -
غارات تركية على الحدود العراقية مع إيران -
المصرية للاتصالات تقدم إنترنت مجاني مدى الحياة لـ 3 شباب من أسوان -
إطلاق أكثر من 80 خدمة عبر تطبيقات المحمول لمواطني أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قطع رؤوس وخطف فتيات.. نازحون أفغان يصفون وحشية عناصر "طالبان"

Print
قطع رؤوس وخطف فتيات.. نازحون أفغان يصفون وحشية عناصر "طالبان" قطع رؤوس وخطف فتيات.. نازحون أفغان يصفون وحشية عناصر "طالبان"
60 ألف عائلة فرّت من المعارك خلال الشهرين الماضيين

قطع رؤوس وخطف فتيات.. نازحون أفغان يصفون وحشية عناصر

فرّ آلاف الأفغان من المدن التي سيطرت عليها حركة طالبان في شمال البلاد، وروى بعضهم قصصاً مرعبة عن قيام عناصر الحركة بخطف شابات لتزويجهن بالقوة أو قتل مدنيين وقطع رؤوسهم.

ويفترش مئات النازحين الأرض في متنزه بوسط كابول، ويتحدثون عن الصدمات التي أصيبوا بها.

تحدثت "فاريبا" (36 عاماً) عن الكلاب التي كانت تحوم حول الجثث قرب سجن قندوز، المدينة الكبرى في الشمال، التي فرت منها مع أطفالها الستة الأحد الماضي حين سيطرت حركة طالبان عليها.

من جانبها، روت "مروة" (25 عاماً)، القادمة من تالقان وهي عاصمة أخرى سيطرت عليها "طالبان"، كيف خطف المتمردون قبل ذلك بيوم ابنة عمها البالغة من العمر 16 عاماً لتزويجها لمقاتل.

وقالت الأرملة الشابة باكية: "حين يكون هناك فتاتان في العائلة، يأخذون واحدة لتزويجها، وعندما يكون هناك ولدان يأخذون أحدهما ليصير مقاتلاً".

وأضافت: "أنا حزينة جداً، أفكر كثيراً في إشعال النار في نفسي".

من ناحيته، بين ميرويس خان أميري (22 عاماً)، الذي وصل إلى المتنزه السبت من قندوز، قبل ثلاثة أيام، أن عناصر "طالبان" قتلوا مصفف شعر؛ لأنهم ظنوا أنه يعمل لحساب ، لكنه كان مجرد مصفف شعر.

وأضاف أن عناصر "طالبان" يقتلون كل الذين عملوا مع الحكومة حتى الذين استقالوا قبل خمسة أعوام.

وتتكرر الروايات المرعبة في مخيم آخر بشمال كابول، وقال عبدالرحمن وهو نازح من قندوز بصوت مرتجف: "أمسك عناصر طالبان بأحد أبنائي من رأسه وكأنه خروف وقطعوا رأسه بسكين وألقوه رأسه بعيدا، ولا أعرف ما إذا كانت الكلاب قد أكلت جثته أم أنها دفنت".

وأوضحت الحكومة الأفغانية أن 60 ألف عائلة نزحت من جراء المعارك في الشهرين الماضيين و17 ألف منها مسجلة في كابول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة: الأفغان لن يستوطنوا الأردن وسيغادروه مباشرة

الحكومة: الأفغان لن يستوطنوا الأردن وسيغادروه مباشرة

الحكومة اليمنية: موافقة خليجية على دعم الاحتياجات العاجلة بقطاعات الطاقة والمياه والصحة

الحكومة اليمنية: موافقة خليجية على دعم الاحتياجات العاجلة بقطاعات الطاقة والمياه والصحة

الحكومة اليمنية تجدد حرصها على استئناف العملية السياسية لإنهاء الانقلاب الحوثي

الحكومة اليمنية تجدد حرصها على استئناف العملية السياسية لإنهاء الانقلاب الحوثي

«طالبان» تصدر عفوًا عامًا لجميع مسؤولي الحكومة السابقة و الرئيس أشرف غني

«طالبان» تصدر عفوًا عامًا لجميع مسؤولي الحكومة السابقة و الرئيس أشرف غني