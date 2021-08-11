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الطائف.. مستشفى الصحة النفسية يعلن عن مبادرة استشارة ما قبل الزواج

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الطائف.. مستشفى الصحة النفسية يعلن عن مبادرة استشارة ما قبل الزواج الطائف.. مستشفى الصحة النفسية يعلن عن مبادرة استشارة ما قبل الزواج
عبر وسائل التقنية الحديثة مع الحفاظ على سرية المعلومات واحترام الخصوصيات

الطائف.. مستشفى الصحة النفسية يعلن عن مبادرة استشارة ما قبل الزواج

كشفت إدارة مستشفى الصحة النفسية عن قرب إطلاق مبادرة استشارة ما قبل الزواج، بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الطائف عن طريق "العيادة الافتراضية"، والتي تهدف إلى تقديم الاستشارات الطبية النفسية والإجابة عن الاستفسارات للأشخاص المقبلين على الزواج، وتعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

وأوضحت أن قسم الخدمة النفسية بالمستشفى سيقوم على تنفيذ هذه المبادرة عن طريق وسائل التقنية الحديثة مع الحفاظ على سرية المعلومات، واحترام خصوصيات المستفيد دون الحاجة إلى فتح ملف بالمستشفى وفق آلية عمل للتواصل مع المستفيد من خلال تسجيله على الرابط (https://forms.gle/mu2j8GCM83fKsxRc7) وسوف يتم البدء بعمل المبادرة يوم الأحد القادم.

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة جديرة بالاهتمام؛ حيث إنها تعزز الصحة النفسية من خلال تصحيح المفاهيم وتعديل السلوكيات لدى المستفيدين؛ حرصاً منا على بناء اسرة سليمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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