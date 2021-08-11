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محافظ بورسعيد : استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع ٢٣ ديسمبر

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محافظ بورسعيد : استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع ٢٣ ديسمبر محافظ بورسعيد : استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع ٢٣ ديسمبر

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن استمرار أعمال التطوير الجارية بشارع ٢٣ ديسمبر بداية من شارع ٢٣ يوليو وحتى مستشفى بورسعيد الجامعي في نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحى وبطول ٣٨٠٠م تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد، وبالتنسيق مع حي المناخ وحي الزهور وحي الضواحي.

وأوضح المحافظ أن الأعمال تشمل التوسعة وتأسيس بعض الأماكن ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشٱت وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية بطول ٣٨٠٠ متر، لافتا إلى أن شارع ٢٣ ديسمبر يشهد أعمال تطوير على أعلى مستوى بما يتماشى مع التطورات التي تشهدها بورسعيد في مختلف الأحياء، موجها بالتنسيق التام مع كافة الجهات المختصة بأعمال التطوير لسرعة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت.

المصرى اليوم

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