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في ضوء خطتها الإستراتيجية بالتوسع في السوق المصرية بتنفيذ مشروعات رائدة، تستهدف مجموعة «كابريول» ضخ استثمارات كبري بالسوق المصرية وبخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتمتلك مجموعة «كابريول» خبرات تتخطى الـ 30 عاماً وتعد أحدي الشركات المصرية التي تمكنت تأسيس علامة تجارية قوية ومميزة خارج مصر وتحديداً بالامارات حيث نفذت أعمال بمليارات الدراهم تتمثل في أبراج شاهقة الارتفاع وفنادق ومصانع ومؤسسات تعليمية.

ومن جانبه أكد المهندس محمد مفيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة كابريول، أن الشركة فضلت التوقيت الحالى للعودة والاستثمار في السوق المصرية بعد مسيرة أمتدت لثلاثون عاماً في العمل بالخارج، وذلك في إطار ثقتها برؤية القيادة السياسية والتى نفذت مشروعات تنموية عملاقة منها العاصمة الإدارية الجديدة وحرصت على تأهيل المناخ لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن آليات تعامل الجهات الحكومية مع المستثمرين تغيرت كثيرًا وأصبح هناك تواصل مستمر واستجابة فورية للمطالب وحل كافة المشكلات.

وأشار إلى ان الشركة تحرص على نقل خبراتها في مجال التطوير والتشييد إلى السوق المصرية بتقديم منتج مميز يتوافق مع أحدث المعايير الانشائية والتكنولوجية ويقدم قيمة مضافة للسوق.

ولفت إلى ان الشركة بعد نجاحها في تنفيذ مشروعات خدمية رائدة في مجالات منها التعليم والصناعة فضلت تكرار تلك التجربة في السوق المصرية خاصة في ظل وجود طلب متنامى على المشروعات الخدمية.

وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة كابريول إلى أطلاق شركتين تابعتين وهم كابريول لإدارة المنشأت التجارية والإدارية وستتولى تشغيل وادارة المشروعات التابعة للشركة وايضا كابريول للمقاولات.

وأطلقت «كابريول» العام الماضى أول سلسلة من مدارس «أسباير» في القاهرة الجديدة وتتبع نظام التعليم البريطانى IG، وضخت كابريول بالمدرسة استثمارات بقيمة مليار جنيه، وتسعى «كابريول» تقديم نموذج للمدارس الذكية التي تعتمد بصورة اساسية على تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها في العملية التعليمية حيث يتم اتباع أحدث الآساليب وتسهيل العملية التعليمية والاعتماد على تطوير مهارات الطلاب وتوفير الآليات التي تمكنهم من الفهم والتحليل والتعليم بطرق مبتكرة.

وتابع المهندس محمد مفيد «بالنسبة للاستثمارات الحالية في السوق المصرية تقوم كابريول بتنفيذ مشروعين في العاصمة الإدارية الجديدة الأول مجمع» LINX «والاخر مدرسة على مساحة 12 الف متر مربع.

وأوضح أن مجمع «LINX» تجاري إداري طبى «ويتكون من 12 طابقاً شامل 2 بدروم تحت الارض ويضم الدور الارضى والاول 51 وحدة تجارية ومن الدور الثانى للتاسع وحدات ادارية وطبية باجمالى 280 وحدة، وتبلغ استثماراته مليار ونصف جنيه.

وأضاف المهندس محمد مفيد، أن الشركة أنهت جميع الاجراءات من القرار الوزاري والتراخيص وتم البدء في اعمال الانشاءات وسيتم طرحه للتسويق خلال اغسطس الجاري مشيراً إلى أن الشركة حرصت على عدم تسويق المشروع إلا بعد انهاء جزء كبير من الانشاءات لترسيخ مصداقيتها في السوق، ومن المقرر تسليم المشروع خلال عامين ونصف.

وأشار إلى أن «كابريول» أسندت أعمال وضع التصميمات والاستشارات الهندسية لمكتب مجموعة العمارة والتخطيط «APG» من أبوظبي ويمتلك خبرات كبرى تتخطى 30 عاماً قام خلالها بتنفيذ علامات معمارية وهندسية.

وتعاقدت«كابريول» مع شركة MREC للخدمات العقارية المتكاملة لإدارة القطاع التجاري بالشركة والتسويق لمشروع LINX.

ومن جانبه قال السيد محمود عبدالحليم، رئيس مجلس إدارة MREC، إلى أن مجمع «LINX» يتسم بموقع مميز بالعاصمة الإدارية الجديدة في منطقة MU23 التجارية، ويقع مباشرة بين أحياء R2 وR3، بالقرب من حي السفارات ومنطقة الأعمال المركزية، وتبلغ مساحة الارض 7635 متر.

وأضاف أن مساحة المبانى فوق الارض تعادل 22الف و500 متر والمبانى تحت الارض «الجراجات» 15 الف و200 متر، وتبدأ مساحات الإداري من 48 متر حتى 2300 متر أي دور كامل، والوحدات التجارية تبدأ من 27 متر، والعيادات من 54 متر، ويتم تسليم الوحدات الادارية والطبية تشطيب كامل بالتكيفيات.

وأشار إلى ان الشركة حريصة على التعاقد مع البراندات الكبري في التجاري والشركات العالمية في الإدارى ويتم تنفيذ الوحدات بالمواصفات والاكواد العالمية

ويتميز LINX بتصميم ذكي مبتكر وتهدف «كابريول» إلى إنشاء مجتمع عصري مع الحفاظ على الأجواء الفاخرة.

وشدد على انه تم مراعاة توفير انسب استغلال للمساحات ويتمتع «LINX» بأعلى مستوي وأحدث الخدمات من نظام أمنى متكامل وأنظمة CCTV وBMU وFA وBM وكذلك نظام لإدارة المخلفات والواح شمسية وعدد 8 مصاعد.

وعن الخطة التسويقية قال السيد محمود عبدالحليم، أنه من المستهدف الانتهاء من تسويق المشروع بالكامل في فترة زمنية من عام ونصف إلى عامين، ومن المتوقع تسويق 40% من المشروع خلال العام الجاري.

واضاف ان خطة التسويق تشمل عدة آليات منها الاون لاين لافتا إلى تميز المشروع بتقديم منتج يتلاءم مع احتياجات السوق .

شركة كابريول للمعمار والتطوير العمراني

شركة كابريول للمعمار والتطوير العمراني