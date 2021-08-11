«المحافظين» يعقد مؤتمره الأول للشباب تحت عنوان «تعزيز الديمقراطية – الطريق إلى الجمهورية»

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ينظم حزب المحافظين غدا المؤتمر الأول لشباب الحزب تحت عنوان «تعزيز الديمقراطية- الطريق إلى الجمهورية الجديدة»، داخل النادى السياسى للحزب بحى جاردن سيتى، ويقدم خلالها مجموعة من ورش العمل تناقش 4 محاور مهمة وهم:- القوي الناعمة في مواجهة التطرف- الحقوق والحريات وسبل تعزيز المواطنة- تعزيز التعددية الحزبية وأثرها على الحياة السياسية- تأهيل وتمكين الشباب ودور نماذج المحاكاة ويأتى ذلك تزامنا مع الاحتفال بيوم الشباب الدولى الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام. وقال مؤمن ممدوح، أمين لجنة الشباب المركزية بالحزب، إن اللجنة تحرص على التواصل مع الشباب خاصة لأنهم عصب الأمم، ويمثلوا النسبة الأعلى من السكان في مصر، حسب احصائيات الجهاز المركزي الذي أوضح أن 21% من إجمالى السكان يمثلهم الشباب في الفئة العمرية «18 ـ 29 سنة»، لذلك حرصنا على عقد مؤتمر «تعزيز الديمقراطية- الطريق إلى الجمهورية الجديدة» تزامنا مع يوم الشباب الدولى.