«المحامين»: محاضرة لـ «معالجة قضايا الجنايات» (تفاصيل)

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أعلنت نقابة المحامين، عن عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، محاضرة لمحامين ومحاميات الجدول العام الملتحقين بالدورة الرابعة للمعهد من نقابات شمال القليوبية، وجنوب القليوبية، وشمال الجيزة، وجنوب الجيزة، وذلك من الساعة الواحدة ظهرًا، حتى الثالثة عصرًا، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.

وأوضح الإعلان الذي نشرته صفحة النقابة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن محاضرات معهد المحاماة تعقد تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وبإشراف حسين الجمال، الأمين العام للنقابة، ومقرر عام المعهد، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد.

ويلقى المحاضرة عبدالعزيز الشرقاوي، المحامي بالنقض، وتدور حول معالجة القضايا أمام محكمة الجنايات، بما تتضمنه من قراءة القضية، واستخراج الدفاع والدفوع، والمرافعة أمام المحكمة.

يذكر أن محاضرات المعهد تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، وقد خصص القائمون على إدارة المعهد يوم الأحد لمحامي نقابات؛ شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، بينما تعقد محاضرات الأربعاء للملتحقين من نقابات؛ شمال وجنوب القليوبية، وشمال وجنوب الجيزة.