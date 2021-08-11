نائب: 2.850 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات في الساحل الشمالي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب رزق جالي نصر الله، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب وعضو مجلس النواب، عن محافظة مطروح، أن رصد الحكومة لـ2.850 مليار لتنفيذ مشروعات في الساحل الشمالي، تتمثل في إنشاء طرق رئيسية وطرق تنموية ورفع كفاءة الطرق ومكافحة التصحر وإنشاء قرى بدوية بجانب تطوير الصرف الصحي.

وقال جالي، في بيان، إن هذا التوجه من الدولة يتمشى مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لأحداث تنمية شاملة وحقيقية داخل منطقة الساحل الشمالى من الإسكندرية حتى السلوم، مؤكداً أن هذه المنطقة ستكون واحدة من أهم المناطق الاقتصادية والواعدة والقادرة على تغيير وجه مصر من خلال إنشاء العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها خاصة بعد المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة في الساحل الشمالى وفى مقدمتها مدينة العلمين الجديدة التي أصبحت عالمية وستكون لها آثارها الإيجابية والكبيرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

ووجه النائب رزق جالي نصر الله، تحية قلبية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولجميع الشركات المصرية الوطنية ولجميع المهندسين والفنيين والعمال الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في جميع أنحاء البلاد بصفة عامة وداخل منطقة الساحل الشمالى بصفة خاصة.