أخبار عاجلة

اعتراف نادر بجرائم التعذيب .. رئيس سجون إيران يعتذر عن انتهاكات معتقل إيفين -
جامعة طيبة تعلن نتائج القبول الإلحاقي وترقية الرغبات لعام 1443هـ -
رئيس ديوان المحاسبة يترأس اجتماع مجلس الجمعية السعودية للمراجعين -
"الشهري" يعلن خطة العام الدراسي الجديد في معهد وكلية الحرم المكي -
مدير المخابرات الأمريكية اجتمع سراً برئيس المكتب السياسي لـ"طالبان" -
بعد انتهاء المدة الدستورية.. الرئيس التونسي يمدد تجميد أعمال البرلمان حتى إشعار آخر -
«العسومي» يشيد بدعم الرئيس السيسي للبرلمان العربي -
غارات تركية على الحدود العراقية مع إيران -
المصرية للاتصالات تقدم إنترنت مجاني مدى الحياة لـ 3 شباب من أسوان -
إطلاق أكثر من 80 خدمة عبر تطبيقات المحمول لمواطني أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب: 2.850 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات في الساحل الشمالي

Print
نائب: 2.850 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات في الساحل الشمالي نائب: 2.850 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات في الساحل الشمالي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب رزق جالي نصر الله، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب وعضو مجلس النواب، عن محافظة مطروح، أن رصد لـ2.850 مليار لتنفيذ مشروعات في الساحل الشمالي، تتمثل في إنشاء طرق رئيسية وطرق تنموية ورفع كفاءة الطرق ومكافحة التصحر وإنشاء قرى بدوية بجانب تطوير الصرف الصحي.

وقال جالي، في بيان، إن هذا التوجه من الدولة يتمشى مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لأحداث تنمية شاملة وحقيقية داخل منطقة الساحل الشمالى من الإسكندرية حتى السلوم، مؤكداً أن هذه المنطقة ستكون واحدة من أهم المناطق الاقتصادية والواعدة والقادرة على تغيير وجه من خلال إنشاء العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها خاصة بعد المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة في الساحل الشمالى وفى مقدمتها مدينة العلمين الجديدة التي أصبحت عالمية وستكون لها آثارها الإيجابية والكبيرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

ووجه النائب رزق جالي نصر الله، تحية قلبية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولجميع الشركات المصرية الوطنية ولجميع المهندسين والفنيين والعمال الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في جميع أنحاء البلاد بصفة عامة وداخل منطقة الساحل الشمالى بصفة خاصة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قبل سفرهم للتدريب في روسيا.. عبدالغفار يلتقي بطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية

قبل سفرهم للتدريب في روسيا.. عبدالغفار يلتقي بطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية

المصرية للاتصالات تقدم إنترنت مجاني مدى الحياة لـ 3 شباب من أسوان

المصرية للاتصالات تقدم إنترنت مجاني مدى الحياة لـ 3 شباب من أسوان

لقاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره المصري محمد زاكي في موسكو

لقاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره المصري محمد زاكي في موسكو

مدينة زويل تثبت مصروفاتها للعام الثاني.. تعرف على الرسوم الدراسية

مدينة زويل تثبت مصروفاتها للعام الثاني.. تعرف على الرسوم الدراسية