نائب: تنمية السياحة في الأقصر تفتح فرص العمل للشباب

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وجه النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه بالتنمية والمشروعات الصناعية بمحافظات الصعيد بصفة عامة وبمحافظة الأقصر بصفة خاصة، مشيداً بتصريحات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، التي أكدت فيها أن محافظة الأقصر تمتلك إمكانات ومقومات كبيرة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهو الأمر الذي يسهم في تنويع مصادر التنمية داخل المحافظة وأن هناك فرصاً كبيرة للتوسع في الاستثمار الصناعي وإقامة العديد من المشروعات القائمة على الخامات والمنتجات المتوافرة بالمحافظة بشكل متوازٍ مع تنمية النشاط السياحي التي تتمتع بها الأقصر لإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

وأعلن إدريس، في بيان، تأييده لهذا التوجه الحكومى خاصة بعد التداعيات السلبية والخطيرة من أحداث 25 يناير عام 2011، ثم فيروس كورونا على السياحة داخل الأقصر، مؤكداً أن محافظة الأقصر كانت في مقدمة المحافظات التي تستوعب الآلاف من الشباب من مختلف محافظات الصعيد للعمل بها في قطاع السياحة.

وأشاد النائب بحرص وزيرة الصناعة والتجارة بالاستماع إلى مستثمرى محافظة الأقصر في اللقاء الذي نظمه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبحضور اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وعدد من اعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة الأقصر والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما أعلن النائب اتفاقه مع تأكيد نيفين جامع بأن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي حريصة على تحقيق التنمية الشاملة في كافة المحافظات وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وأن تعزيز حركة الاستثمار بصعيد مصر يمثل اولوية هامة ضمن خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية وأن الأقصر لديها ايضا إمكانات كبيرة ومتنوعة في قطاع الحاصلات الزراعية، وهو ما يؤهلها للدخول بقوة في مجال التصنيع الزراعي لهذه الحاصلات، لافتةً إلى أهمية تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية سواء الحكومية مثل وزارتي التجارة والزراعة وغير الحكومية مثل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية لدفع وتنمية هذا القطاع وزيادة صادراته إلى مختلف الأسواق الخارجية.

وطالب النائب أحمد إدريس، من جميع المسؤولين التنفيذيين الإسراع في تنفيذ خطط وبرامج الحكومة لمواجهة جميع المشكلات التي تواجه رجال الأعمال والاستثمار والصناعة بالأقصر وأيضا مشكلات شباب الأقصر في تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكداً أن ذلك الأمر سوف يحد من مشكلة البطالة لدى الشباب بمحافظة الأقصر خاصة من الذين فقدوا وظائفهم داخل قطاع السياحة.