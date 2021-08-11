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اعتراف نادر بجرائم التعذيب .. رئيس سجون إيران يعتذر عن انتهاكات معتقل إيفين
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:17 مساءً
جامعة طيبة تعلن نتائج القبول الإلحاقي وترقية الرغبات لعام 1443هـ
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:17 مساءً
رئيس ديوان المحاسبة يترأس اجتماع مجلس الجمعية السعودية للمراجعين
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:17 مساءً
"الشهري" يعلن خطة العام الدراسي الجديد في معهد وكلية الحرم المكي
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:17 مساءً
مدير المخابرات الأمريكية اجتمع سراً برئيس المكتب السياسي لـ"طالبان"
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:17 مساءً
بعد انتهاء المدة الدستورية.. الرئيس التونسي يمدد تجميد أعمال البرلمان حتى إشعار آخر
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:17 مساءً
«العسومي» يشيد بدعم الرئيس السيسي للبرلمان العربي
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:11 مساءً
غارات تركية على الحدود العراقية مع إيران
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:11 مساءً
المصرية للاتصالات تقدم إنترنت مجاني مدى الحياة لـ 3 شباب من أسوان
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:11 مساءً
إطلاق أكثر من 80 خدمة عبر تطبيقات المحمول لمواطني أسوان
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:11 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
تقنية جديدة من "عصر الفضاء" تستخدمها هذه الشركة لتخفيض فاتورة مكيف الهواء
فيديو
cnn arabic
الأربعاء 11 أغسطس 2021 02:04 مساءً
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