أخبار عاجلة

اعتراف نادر بجرائم التعذيب .. رئيس سجون إيران يعتذر عن انتهاكات معتقل إيفين -
جامعة طيبة تعلن نتائج القبول الإلحاقي وترقية الرغبات لعام 1443هـ -
رئيس ديوان المحاسبة يترأس اجتماع مجلس الجمعية السعودية للمراجعين -
"الشهري" يعلن خطة العام الدراسي الجديد في معهد وكلية الحرم المكي -
مدير المخابرات الأمريكية اجتمع سراً برئيس المكتب السياسي لـ"طالبان" -
بعد انتهاء المدة الدستورية.. الرئيس التونسي يمدد تجميد أعمال البرلمان حتى إشعار آخر -
«العسومي» يشيد بدعم الرئيس السيسي للبرلمان العربي -
غارات تركية على الحدود العراقية مع إيران -
المصرية للاتصالات تقدم إنترنت مجاني مدى الحياة لـ 3 شباب من أسوان -
إطلاق أكثر من 80 خدمة عبر تطبيقات المحمول لمواطني أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

تقنية جديدة من "عصر الفضاء" تستخدمها هذه الشركة لتخفيض فاتورة مكيف الهواء

Print
مواضيع متعلقة
المتحدثة باسم البيت الأبيض توبخ مراسلًا بمؤتمر صحفي: مستهتر.. ماذا كان سؤاله؟

المتحدثة باسم البيت الأبيض توبخ مراسلًا بمؤتمر صحفي: مستهتر.. ماذا كان سؤاله؟

قائمة بالخطوات لحماية الأشخاص من متحور "دلتا" لفيروس كورونا خلال فصل الخريف

قائمة بالخطوات لحماية الأشخاص من متحور "دلتا" لفيروس كورونا خلال فصل الخريف

مع تسارع وتيرة عمليات الإجلاء.. مراسل شبكتنا يتحدث مع الهاربين من مطار كابول

مع تسارع وتيرة عمليات الإجلاء.. مراسل شبكتنا يتحدث مع الهاربين من مطار كابول

امرأة أفغانية تلد طفلاً على متن طائرة إجلاء أمريكية

امرأة أفغانية تلد طفلاً على متن طائرة إجلاء أمريكية