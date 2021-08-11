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السودان يقرر تسليم "البشير" للمحكمة الجنائية الدولية

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السودان يقرر تسليم "البشير" للمحكمة الجنائية الدولية السودان يقرر تسليم "البشير" للمحكمة الجنائية الدولية
لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

السودان يقرر تسليم

أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن قرار تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، ومسؤولين مطلوبين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب "فرانس برس"، جاء ذلك بعد أن أجرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، مباحثات مع المدعي العام للمحكمة الدولية كريم خان، في العاصمة الخرطوم، أكدت خلالها تعاون بلادها مع المحكمة، حيث أكد خان أهمية اتخاذ "خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبت بحقهم".

وكان السودان أعلن انضمامه إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قبل نحو أسبوع، وهو إجراء رحبت به الخارجية الأمريكية.

وينظر إلى تلك الإجراءات على أنها قد تفضي إلى محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة الدولية، وهو الذي تتهمه تلك المحكمة بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بالصراع في إقليم دارفور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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