"التماس".. التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية لفئة الحقايق

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انطلقت، اليوم الأربعاء، الأشواط الحاسمة المخصصة لفئة الحقايق (بكار - قعدان)، على مسافة 3 كلم، ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، والذي انطلق الأحد الماضي على ميدان سباقات الطائف للهجن.

وانتزعت البكرة "التماس" لسلطان يعقوب السعدي، نوماس الأشواط الصباحية المتضمنة 16 شوطاً، بفوزها بالشوط الخامس وتسجيلها أفضل توقيت بزمن قدره (4:30.6) دقيقة، فيما جاءت بقية نتائج المركز الأول على النحو التالي: "الحذرة" لمحمد علوش الدوسري، "حالول" لسعد حمد المري، "سمحة" لسلطان يعقوب السعيدي، "شقران" لعبدالعزيز جابر العصيمي، "شاهين" لصالح حمد المري، "شواهين" لعلي بن محمد المري، "المتحد" لمحمد راشد الغفراني، "حربة" لعاطف عطية القرشي، "شاهين" لمبارك محمد المري، "سعادة" لناصر محمد المري، "قود" لذياب عبدالهادي المري، "العنود" لعاطف بن عطية القرشي، "ضبيان" لعلي فرج المري، "فريدة" لمحمد بن علي المري، و"الجذاب" لعبدالعزيز بن معلى السهلي.

يومياً.. 900 ألف لتغذية المطايا المشاركة في مهرجان ولي العهد

يصرف الملاك المشاركون في المرحلة التمهيدية، ضمن مهرجان ولي العهد للهجن، 901.920 ريالاً في اليوم الواحد، على برنامج تغذية المطايا خلال وجودها في الطائف المستضيفة للمهرجان على ميدانها للهجن.

وتحتاج المطية الواحدة المشاركة في المرحلة التمهيدية ضمن الأشواط الـ 320، التي انطلقت الأحد الماضي وتستمر حتى الخميس المقبل، إلى 120 ريالاً يومياً على برنامج تغذيتها، وفقاً لعدد من الملاك والمضمرين.

وتشارك في المرحلة التمهيدية من المهرجان، 7516 مطية من سبع دول، هي كالتالي: 5800 مطية محلية، و1628 مطية من كل من: الكويت، قطر، البحرين، الإمارات، وعمان، بالإضافة إلى 12 مطية تمثل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد ياسر العطوي مالك هجن "بجدة" من نيوم، والحاصل في النسخة الثانية عام 2019م على "رمز" ولي العهد، أن برنامج تغذية المطية الواحدة يتكون من ست مواد رئيسة، يشترك فيها كل الملاك، وقال: "في اليوم الواحد تحتاج إلى تسع ربطات برسيم أخضر، ما يعادل 6 كيلوجرامات، وقيمة الربطة الواحدة أربعة ريالات، ومجموعها في اليوم الواحد 36 ريالاً، وستة كيلوجرامات من الشعير يومياً قيمتها عشرة ريالات، ولتر حليب طازج وقيمته تسعة ريالات، وربع كيلوجرام من التمر وقيمته تقريباً عشرة ريالات، بالإضافة إلى أملاح تعويضية، وقيمة ما تحتاجه المطية يومياً ستة ريالات، وكذلك عسل يخلط مع الحليب، حيث يتم وضع مقدار معين تكلفته 25 ريالاً، إلى جانب الماء بما قيمته 24 ريالاً، ما يعادل 120 ريالاً يصرفها المالك يومياً خلال وجوده في الطائف".

ويتراوح ما يدفعه المالك خلال وجوده في الطائف من 600 إلى 1800 ريال، وقال العطوي: "معدل بقاء المالك في الطائف من خمسة أيام إلى 15 يوماً، وقد تتغير الأسعار بسبب كثافة الهجن المشاركة، وزيادة الطلب وكثرة المشاركين، ما يجعل أسعار مواد التغذية متحركة، وقد يزيد السعر اليومي 20 في المائة".