إثيوبيا إلى مزيد من التصعيد العسكري.. وتقارير دولية توثق حالات اغتصاب في إقليم تيجراي (تقرير)

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يتجه الوضع داخل إثيوبيا إلى مزيد من التصعيد والتعقيد، وذلك بعد إعلان الحكومة الاثيوبية أمس إستئناف العمليات العسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وذلك بعد حوالي أيام من رفض حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لأية وساطات من أطراف اقليمية أو دولية وكان آخرها رفض المبادرة السودانية للوساطة بين الحكومة الاثيوبية الفيدرالية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وجاء قرار حكومة أبي أحمد بإستئناف العمليات العسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي جراء الانتصارات المتتالية التي تحققها الجبهة خاصة في إقليم أمهرا وعفر، حيث استطاعت القوات التابعة لجبهة تحرير تيجراي السيطرة على عدد من المدن الهامة في الاقليمين.

وتغامر الحكومة الإثيوبية بإشعال الوضع وخروجه عن السيطرة وذلك بعد دعوة المدنيين للإنضمام إلى الجيش الاثيوبي في مواجهة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، مما يعزز المخاوف من تحول الصراع إلى مواجهة شعبية بين أبناء الاقاليم الاثيوبية ضد أبناء اقليم تيجراي.

وبحسب بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الاثيوبي أمرت حكومة إثيوبيا امس قوات الدفاع الوطني والقوات الخاصة الإقليمية والميليشيات بوقف الأعمال التدميرية لجماعة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي – التي وصفها البيان بالارهابية والخائنة- بشكل نهائي.

وحث مكتب رئيس الوزراء الاثيوبي في بيانه جميع الإثيوبيين القادرين على الانضمام إلى قوات الدفاع والقوات الخاصة والميليشيات وإظهار حب الوطن.

وأشار مكتب رئيس الوزراء الاثيوبي إلى أن المؤسسة التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي كانت تقول «إذا لم أحكم إثيوبيا، فدعها تدمر» أصبحت شريكًا طوعيًا لأعداء إثيوبيا وتعمل على عدم الاستقرار.

وبحسب البيان الذي بثته وكالة الأنباء الاثيوبية الرسمية: «بذلت الحكومة الاثيوبية كل الجهود البشرية الممكنة لضمان عدم تعرض شعب تيجراي للأذى نتيجة الطبيعة الوحشية لهذه المجموعة».

وأشار البيان إلى أنه من المعروف أنه حتى في أوقات السلم، فإن ثلث السكان في منطقة تيجراي مدعومون ببرنامج شبكة أمان«، مضيفًا أن موسم الحصاد الأخير والجراد الصحراوي وCOVID-19 تسببت في أضرار اقتصادية جسيمة لمعيشة الناس.

وقال البيان: «في غضون ذلك، جاء موسم أمطار آخر بعد بدء عملية إنفاذ القانون في تيجراي. مع الاقتناع بأن استمرار الحملة بلا هوادة لمدة موسمين ممطرين من شأنه أن يخلق أزمة لا يمكن التغلب عليها لشعب تيجراي، قررت الحكومة الدعوة لوقف إطلاق النار من جانب واحد وسحب قواتها».

وأشار البيان إلى أنه مع ذلك، أصبح من الواضح أن مزارعي تيجراي لن يكونوا قادرين على الزراعة بأمان ما لم يتم فصل أهالي تيغراي إلى الأبد عن الجماعة الإرهابية.

وأشار البيان كذلك إلى أنه في منطقة عفار المجاورة، قتلت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أكثر من 200 شخص تم إيواؤهم في مؤسسة صحية، بينما تسببت في نزوح أكثر من 300 ألف شخص في منطقتي عفار وأمهرة.

أول تقرير دولي يوثق حالات اغتصاب

خلال الساعات القليلة الماضية أصدرت عدد من المنظمات الدولية على رأسها اليونسيف ومنظمة العفو الدولية عدد من التقارير عن الجرائم التي يعاني منها المدنيين في اثيوبيا جراء الحرب المندلعة بين الجيش الاثيوبي والميليشيات المتحالفة معه من جهه ضد جبهة تحرير تيجراي.

وكشفت منظمة العفو الدولية عن تقريرها بشأن حالات الاغتصاب والعنف الجنسي التي تعرضت لها مئات النساء والفتيات من اقليم تيجراي على أيدي القوات الموالية للحكومة الإثيوبية، مشيره إلى أن الاغتصاب والاستعباد الجنسي يشكل جرائم حرب، وقد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وقالت منظمة العفو الدولية -في تقرير جديد عن نزاع تيجراي المستمراليوم- إن النساء والفتيات في تيغراي تعرضن للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي من قبل القوات المتحاربة الموالية للحكومة الإثيوبية.

وقالت أنياس كالامارد الأمين العام للمنظمة «من الواضح أن الاغتصاب والعنف الجنسي قد استُخدما كسلاح حرب لإلحاق أضرار جسدية ونفسية دائمة بالنساء والفتيات في تيجراي«.

وأضافت: «لقد تعرض المئات لمعاملة وحشية تهدف إلى إهانتهم وتجريدهم من إنسانيتهم».

وأكدت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أن «شدة وحجم الجرائم الجنسية المرتكبة مروعة بشكل خاص، حيث ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم المحتملة ضد الإنسانية. إنه يسخر من المبادئ الأساسية للإنسانية. يجب أن يتوقف».

وطالبت أنياس كالامارد الحكومة الإثيوبية بإتخاذ إجراءات فورية لمنع أفراد قوات الأمن والميليشيات المتحالفة معها من ارتكاب أعمال عنف جنسي، وعلى الاتحاد الأفريقي ألا يدخر جهداً لضمان عرض النزاع على مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي«.

وقالت: «كما على السلطات الإثيوبية أن تمنح حق الوصول إلى لجنة التحقيق التابعة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وعلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يرسل على وجه السرعة فريق الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في النزاع إلى تيجراي.

وإستعرض التقرير عدد من شهادات فتيات ونساء من اقليم تيجراي تعرضن للإغتصاب، وأشارت منظمة العفو الدولية أنها أجرت مقابلات مع 63 ناجية من العنف الجنسي، فضلاً عن عدد من الأطباء .

وقالت أنياس كالامارد: «تم إخفاء تقارير العنف الجنسي في الغالب عن العالم الخارجي خلال الشهرين الأولين من الصراع الذي بدأ في نوفمبر 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قيود الوصول التي فرضتها الحكومة الإثيوبية وانقطاع الاتصالات».

وأضافت: «يجب أن نرى جميع مزاعم العنف الجنسي التي يتم التحقيق فيها بشكل فعال ومستقل ونزيه لضمان حصول الضحايا على العدالة، ويجب إنشاء برنامج تعويض فعال. كما يجب على جميع أطراف النزاع ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود».

وذكرت منظمه العفو الدولية في تقريرها أنها قامت مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، ومكتب المدعي العام الاتحادي، ووزير المرأة والطفل والشباب، إلى وزير الإعلام الإريتري ومستشار الرئيس إسياس أفورقي في 26 يوليو 2021 للرد على التقرير نتائج البحث الأولية، ولكن المنظمة لم تتلق ردًا حتى الآن.

كارثة على الأطفال

من ناحية أخرى، أصدرت منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة بيانا أعربت فيها عن شعورها بقلق بالغ إزاء ما ورد عن مقتل أكثر من 200 شخص، من بينهم أكثر من 100 طفل، في الهجمات على العائلات النازحة التي تأوي في مرفق صحي ومدرسة في منطقة عفار يوم الخميس 5 أغسطس، كما ورد أن الإمدادات الغذائية الأساسية قد دمرت في منطقة تشهد بالفعل مستويات طارئة من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.

وقالت المنظمة الدولية المعنية إن تصاعد القتال في عفار والمناطق الأخرى المجاورة لتيجراي كارثي على الأطفال، يأتي ذلك بعد أشهر من الصراع المسلح في جميع أنحاء تيغراي التي وضعت حوالي 400 ألف شخص، من بينهم ما لا يقل عن 160 ألف طفل، في ظروف شبيهة بالمجاعة.

وأوضحت المنظمة أن أربعة ملايين شخص يعانون من أزمة أو مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي في تيجراي والمناطق المجاورة في عفار وأمهرة، وقد نزح أكثر من 100 ألف شخص جديد بسبب القتال الأخير، إضافة إلى مليوني شخص نزحوا بالفعل من ديارهم.

وتقدر اليونيسف زيادة قدرها 10 أضعاف في عدد الأطفال الذين سيعانون من سوء التغذية الذي يهدد الحياة في تيجراي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وقالت منظمة اليونسيف أن الكارثة الإنسانية التي تنتشر عبر شمال إثيوبيا مدفوعة بالنزاع المسلح ولا يمكن حلها إلا من قبل أطراف النزاع.

ودعت المنظمة الدولية جميع الأطراف إلى إنهاء القتال وتنفيذ وقف إطلاق نار إنساني فوري.

وقالت: «قبل كل شيء، ندعو جميع الأطراف إلى بذل كل ما في وسعها لحماية الأطفال من الأذى».