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«القوي العاملة» بالبرلمان تطالب بتشديد الرقابة على إعداد ونقل وجبات التغذية المدرسية

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«القوي العاملة» بالبرلمان تطالب بتشديد الرقابة على إعداد ونقل وجبات التغذية المدرسية «القوي العاملة» بالبرلمان تطالب بتشديد الرقابة على إعداد ونقل وجبات التغذية المدرسية

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قال النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الإجراءات التي أعلنت عنها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن البرنامج القومى للتغذية المدرسية، والتوجيه بزيادة المبالغ المخصصة للتغذية المدرسية لضبط المنظومة، تؤكد أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبدالفتاح ؛ لانشاء أجيال أصحاء.

وأوضح مهني، خلال البيان الصادر له، أن وجبات التغذية المدرسية من العناصر الأساسية في النظام التعليمى في كل الدول، للحفاظ على صحة التلاميذ وتوفير نظام غذائى سليم لهم، بما يساعد على نجاح منظومة التعليم، مطالبًا الحكومة بتشديد الرقابة على إعداد وتجهيز هذه الوجبات وأماكن تخزينها ونقلها حفاظا على صحة الطلاب، فضلا عن فرض راقبة صارمة لوصول هذة الوجبات المدرسية إلى المدارس في أوقاتها وبنفس المواصفات والكميات المقررة لكل مدرسة اوطالب والصورة الصحية اللازمة.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه يجب على الحكومة أن تعمل على زيادة عدد مصانع التغذية المدرسبية والاهتمام بالعاملين فيها وتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية والتأكد من توفر المعايير والمواصفات الصحية فيهم حتى لا يحدث أي ضرر للتلاميذ.

المصرى اليوم

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