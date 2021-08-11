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تحالف في إثيوبيا يتفق على التعاون العسكري للإطاحة بحكومة آبي أحمد (تفاصيل)

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تحالف في إثيوبيا يتفق على التعاون العسكري للإطاحة بحكومة آبي أحمد (تفاصيل) تحالف في إثيوبيا يتفق على التعاون العسكري للإطاحة بحكومة آبي أحمد (تفاصيل)

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قال زعيم جيش تحرير أورومو كوسما ديريا، المعروف باسم جال مارو، إن الحل الوحيد الآن هو الإطاحة عسكريا بحكومة آبي أحمد.

وقال، في حوار حصري اليوم الأربعاء لوكالة أستوشيتيد برس، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه منذ بضعة أسابيع بعد الاقتراح الذي قدمته قوات «تيجراي»، مضيفا :«اتفقنا على مستوى من التفاهم للتعاون ضد العدو المشترك، خاصة فيما يتعلق بالتعاون العسكري».

وتابع :«إنهم يتشاركون المعلومات الخاصة بميدان القتال ويقاتلون في خط متواز، وعلى الرغم من أنهم لا يقاتلون جنبا إلى جنب، إلا أن هناك إمكانية لحدوث ذلك».

وأكد أنه هناك مباحثات تجري في القريب حول تحالف سياسي، وأن الجماعات الأخرى في إثيوبيا مشاركة في مناقشات مشابهة، قائلا :«سوف يكون هناك تحالف كبير ضد نظام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد» .

ومن المقرر أن يضم التحالف بين جبهة تحرير شعب تيجراي، التي سيطرت على القمعية الإثيوبية طويلا، ولكن جرى تهميشها عندما تولى آبي أحمد السلطة في 2018، وجيش تحرير اورمو، والذي انفصل العام الماضي عن جبهة تحرير اورمو الحزبية المعارضة، ويسعى إلى حق تقرير المصير لشعب الأورومو، وهي التي تشكل أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا .

يذكر أن الحكومة الإثيوبية أعلنت في وقت سابق من هذا العام كلا من جبهة تحرير شعب تيجراي وجيش تحرير الأورومو، منظمات إرهابية

المصرى اليوم

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