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فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق والأحياء بمدينة بني سويف السبت المقبل

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فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق والأحياء بمدينة بني سويف السبت المقبل فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق والأحياء بمدينة بني سويف السبت المقبل

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار عن عدد من المناطق والأحياء بمدينة بني سويف، لمدة ساعتين، وذلك من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 8 صباحا يوم السبت القادم 14 أغسطس الجاري، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بلوحة الكهرباء بميدان المديرية.

حيث يتم فصل الخدمة عن (شارع أحمد عرابي ، ميدان المديرية، مدرسة الخيرية، ميدان مولد النبي،مدرسة الزهراء، مستشفى زكي عابدين، شارع 23 يوليو، الدهشوري، شارع الجبالي، شارع عبد السلام عارف، مساكن مقبل، مستشفى الجزيرة، الجزيرة المرتفعة، الشرطة العسكرية، منطقة البنوك، السكة الحديد، الصرف الصحي).

وإذ يتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، فإنه يناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

المصرى اليوم

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