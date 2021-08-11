أخبار عاجلة

«العسومي» يشيد بدعم الرئيس السيسي للبرلمان العربي -
غارات تركية على الحدود العراقية مع إيران -
المصرية للاتصالات تقدم إنترنت مجاني مدى الحياة لـ 3 شباب من أسوان -
إطلاق أكثر من 80 خدمة عبر تطبيقات المحمول لمواطني أسوان -
«الجيزة» تزيل مخالفات بناء بأبو النمرس ومصادرة 120 شيشة بحي شمال -
الهجان يتفقد 7 مشاريع قبل إصابتة بكورونا ..و«الصحة» توجه بتطعيم العاملين بديوان المحافظة -
كنوز العراق في مرمى المهربين.. حضارة آلاف السنين تباع بمئات الدولارات -
«الجيزة» ترصف عددا من شوارع العمرانية مع تركيب إنترلوك (صور) -
5 مليارات جرعة تطعيم ضد كورونا في العالم.. والصين تحتل المركز الأول -
15 سبتمبر.. آخر موعد للتقدم لمنح طلاب الدراسات العليا بجامعة بنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

Print
شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، حالتي وفاة جديدتين نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيهما العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام، ليصل عدد الحالات إلى 217 حالة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه سيجرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسرة الحالتين المتوفيتين.

وشدد شوكة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتطهير المستمر، فضلا عن الحصول على لقاح المستجد، لمجابهة الفيروس ومنع انتشاره.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مفاجأة ???? الصين تصدم العالم وتتهم أمريكا بتسريب فيروس كورونا!!

مفاجأة ???? الصين تصدم العالم وتتهم أمريكا بتسريب فيروس كورونا!!

إصابة محافظ القليوبية بفيروس كورونا المستجد (تفاصيل)

إصابة محافظ القليوبية بفيروس كورونا المستجد (تفاصيل)

قائمة بالخطوات لحماية الأشخاص من متحور "دلتا" لفيروس كورونا خلال فصل الخريف

قائمة بالخطوات لحماية الأشخاص من متحور "دلتا" لفيروس كورونا خلال فصل الخريف

الصحة: خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الصحة: خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات