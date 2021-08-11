محافظ الفيوم : تحصين 88 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن تحصين 88 ألف و34 رأس ماشية، ضمن الحملة القومية الثانية لعام 2021 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك خلال الفترة من 26 يونيو حتى 8 أغسطس 2021.

أوضح الدكتور أيمن محمد عادل، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة القومية الثانية لعام 2021، تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية من الجاموس والأبقار والأغنام والماعز، مشيراً إلى أن الحملة خلال تلك الفترة قامت بتحصين 67 ألف و486 رأس أبقار، ومن الجاموس تم تحصين 15 ألفاً و363 رأس ماشية، فضلاً عن تحصين 5 ألاف و185 رأس ماشية من الأغنام والماعز.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات تجوب كافة مراكز وقرى وعزب المحافظة، لتصل إلى المواطنين مربي الماشية وأصحاب المزارع الحيوانية في أماكنهم للتحصين، مشيراً أن أعمال لجان الإرشاد البيطري مستمرة فى توعية المواطنين ودعوتهم للإقبال على لجان التحصين المنتشره في القرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها.