محافظ الفيوم : تحصين 88 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن تحصين 88 ألف و34 رأس ماشية، ضمن الحملة القومية الثانية لعام 2021 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك خلال الفترة من 26 يونيو حتى 8 أغسطس 2021.
أوضح الدكتور أيمن محمد عادل، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة القومية الثانية لعام 2021، تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية من الجاموس والأبقار والأغنام والماعز، مشيراً إلى أن الحملة خلال تلك الفترة قامت بتحصين 67 ألف و486 رأس أبقار، ومن الجاموس تم تحصين 15 ألفاً و363 رأس ماشية، فضلاً عن تحصين 5 ألاف و185 رأس ماشية من الأغنام والماعز.
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات تجوب كافة مراكز وقرى وعزب المحافظة، لتصل إلى المواطنين مربي الماشية وأصحاب المزارع الحيوانية في أماكنهم للتحصين، مشيراً أن أعمال لجان الإرشاد البيطري مستمرة فى توعية المواطنين ودعوتهم للإقبال على لجان التحصين المنتشره في القرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها.