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إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بأسوان

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إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بأسوان إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بأسوان

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أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص علي طريق أسوان / أبوسمبل السياحى جنوب المحافظة، بالقرب من مصنع الأسمنت عند الكيلو 110، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج.

وكان مرفق إسعاف أسوان، قد تلقى إخطارا يفيد بوقوع الحادث، على الفور تم التنسيق بين الإسعاف والجهات المختصة وتم الدفع ب 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين ، إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج.

وقال الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إن المصابين الذين استقبلتهم المستشفى هم عبدالله حسن عبدالله 30 سنه وعبدالفراج شحاته زيدان 45 سنه وعبدالله جاد الرب عطالله 62 سنه واسلام عبدالفتاح جاد الرب 25 سنه وزينب توفيق عباس 50 سنه وسحر توفيق عباس 43 سنه واحمد توفيق عباس 42 سنه وعماد حمدي عبدالحميد 24 سنه وربيع عبدالحميد أحمد 35 سنه ووليد درويش حسين 45 سنه.

وأشار إلى أن المستشفى قامت بتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة بأقسام الاستقبال والطوارئ والعظام والتجميل بإشراف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان.

المصرى اليوم

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