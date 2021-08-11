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"الفيصل" يرأس اجتماعاً لاستعراض مبادرة إزالة التشوه البصري بالعاصمة المقدسة

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تفعيلاً لبرنامج "جودة الحياة".. وتعزيزاً لمساعي تحسين المشهد الحضري

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية؛ لاستعراض مبادرة إزالة التشوه البصري في العاصمة المقدسة.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع على خطط الأمانة لمعالجة عناصر التشوه البصري في مكة المكرمة، وتعزيز مساعي تحسين المشهد الحضري؛ تحقيقًا لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى تفعيل برنامج "جودة الحياة" ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

وبحسب العرض فإن المبادرة تهدف لإزالة التشوه البصري في العاصمة المقدسة، وتوفير آلية مستدامة لتحديث ورصد ومتابعة وإزالة عناصر التشوه البصري، والمحافظة على أعلى معايير جودة التنفيذ، بما يحقق رضا السكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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