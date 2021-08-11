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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجدين في منطقتين

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجدين في منطقتين "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجدين في منطقتين
بعد تعقيمهما.. في إطار الحرص على سلامة المصلين

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، افتتاح مسجدين بعد إخلائهما مؤقتاً وتعقيمهما في منطقتين؛ بعد ثبوت حالتين إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 186 يوماً 1988 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي مسجد واحد في كل من منطقتي الشرقية ونجران.

وأكدت أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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