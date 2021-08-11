محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء كوبري الحيار بطامية

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تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الموقف التنفيذي للأعمال النهائية لكوبري الحيار، بمنطقة كشك المرور بمركز طامية، موجهاً بسرعة إعداد المقايسات اللازمة لرصف مداخل ومخارج الكوبري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري والموارد المائية بالفيوم، والمهندس محمد مصطفى مدير عام الصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري لمنطقة بنى سويف، والمهندسة إيمان صدقي مدير مديرية الطرق بالفيوم، والمهندس هشام على ممثل المكتب الاستشاري للهيئة العامة للطرق والكباري، والأستاذ ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية.
تناول الاجتماع آخر المستجدات والموقف التنفيذي، لأعمال كوبري الحيار بمنطقة كشك المرور بمركز طامية، والذي تم الانتهاء من الجزء الخاص بأعمال الهيكل الخرساني له، وجاري الإعداد لعمليات الحوائط الساندة وردم ورصف لمداخل ومخارج الكوبري، بهدف دخوله الخدمة تيسيراً للحركة المرورية، والبعد عن منطقة الكوبري القديم المتهالك أعلى هدار الحيار، كما تناول الاجتماع مناقشة الخطة الاستثمارية وأعمال الرصف.
أكد محافظ الفيوم ـ خلال الاجتماع ـ على إدراج أعمال رصف مداخل ومخارج كوبري الحيار، بخطة الرصف للعام المالي الحالي 2021/2022، مع سرعة عمل المقايسات الهندسية والفنية اللازمة بهذا الشأن من قبل المختصين، مؤكداً على مراجعة التصميمات التى أعدها مكتب الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم من قبل الهيئة العامة للطرق، لافتاً إلى أن قطاع الطرق من القطاعات المهمة، التى تعد أحد شرايين التنمية وتساعد على التوسع فى فتح مجالات جديدة للاستثمار.
ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الري والموارد المائية بالفيوم، بأنه تم الانتهاء من الهيكل الخرساني للكوبري بتكلفة 5,5 مليون جنيه.