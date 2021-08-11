وزيرة البيئة تفتتح معرض «بايدينا هنخلى مدرستنا أجمل» بالتعاون مع «التعليم»

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افتتحت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة معرض (بأيدينا هنخلى مدرستنا أجمل) لأجمل عمل فني باستخدام المخلفات لمرحلتي رياض الأطفال والتعليم الأساسي على مستوى جمهورية مصر العربية الذي نظمته ادارة التوعية الطلابية بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئة بالتعاون مع إدارة التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني على التوالي بقاعة الفنان أدم حنين بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وأكدت «فؤاد»، أن المسابقة تهدف إلى الاستفادة من المخلفات كلما أمكن بإعادة استخدامها والتقليل من العبء الملقى على البيئة من المخلفات، وقد جاءت جوائز المسابقة وهي حصول الفائزين على عدد من الأشجار يهديها الفائز لمدرسته كمساعدة للبيئة على إعادة التوازن البيئى من خلال زرع الأشجار ومواجهة ظاهرة التغيرات المناخية ومن جهة أخرى زيادة شعور الطالب بالإنتماء لمدرسته كما يزيد من مسئوليته نحو بيئته ومساهمته في الحفاظ عليها من التلوث من خلال الاستفادة من المخلفات في تنفيذ الاعمال الفنية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه تم تقسيم المسابقة إلى ثلاث مراحل عمرية وهى ( مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الإبتدائى، مرحلة من الصف الرابع إلى السادس الإبتدائى، والمرحلة الثالثة للصفوف الإعدادية)، وقد تم استلام الأعمال الفنية للطلاب من خلال إدارة التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم وفرزها من خلال لجنة مكونة من فريق عمل التوعية الطلابية وفريق من إدارة التربية الفنية، كما تم استبعاد الاعمال الفنية الغير مطابقة لشروط المسابقة (الفنية-العمرية) والاعمال التالفة) نتيجة النقل.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المسابقة تضمنت شرطاً أساسياً بأن تكون الأعمال الفنية معتمدة على المخلفات مع ضرورة تجانس الالوان المستخدمة، حيث تم أختيار عشرة فائزين من كل مرحلة عمرية وسوف يتم أعلان أسمائهم على الموقع الرسمي لوزارة البيئة.