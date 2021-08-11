وصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (9) سفن وتم تداول (67200) طن بضائع و(301) شاحنة حيث شملت حركة الواردات (63900) طن بضائع و(75) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (3300) طن بضائع و(226) شاحنة.



استقبل ميناء سفاجا السفينة وادى الكرنك وعلى متنها 63 الف طن قمح روسي وقامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها، بينما غادرت السفينة بوسيدون اكسبري، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل وغادرت السفينتين محبة والحرية كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة عمان .