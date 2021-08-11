رئيس «كفر شكر» يتفقد مسار المرحلة الأولى من الطريق الحر بنها- المنصورة شرق الرياح التوفيقي

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تفقد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، تحديد مسار المرحلة الأولى من الطريق الحر بنها- المنصورة شرق الرياح التوفيقى ومعاينة مساره وإتخاذ كافة الإجراءات خاصة تنفيذ الأعمال، بحضور محمد غنيم نائب رئيس المركز والمدينة والمهندس سالم عبدالله مدير إدارة الطرق.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أننا نسابق الزمن من أجل الإنتهاء من الطريق الحر بنها- المنصورة شرق الرياح التوفيقى بطول 73 كيلو متر لخدمة حركة السيارات والمسافرين وحل مشكلات الإختناقات المرورية بالمدن والقرى الواقعة على الطريق وخدمة حركة نقل البضائع ، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى بالطريق التي يتم العمل بها الآن بداية مدينة بنها إلى مدينة ميت غمر بطول 30 كيلو متر ستنتهى قريبا.

وتابع رئيس مدينة كفر شكر تمهيد ورفع كفاءة الطريق الرئيسي كفر شكر- كفر تصفا وكذلك الطرق الرئيسية بالوحدة المحلية للقرية باستخدام معدات مجلس المدينة.

مسار الطريق الحر بنها المنصورة بكفر شكر

مسار الطريق الحر بنها المنصورة بكفر شكر