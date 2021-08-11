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استئناف العمل بالمراكز الثابتة والمتحركة لتلقي لقاح كورونا بالمنيا

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استئناف العمل بالمراكز الثابتة والمتحركة لتلقي لقاح كورونا بالمنيا استئناف العمل بالمراكز الثابتة والمتحركة لتلقي لقاح كورونا بالمنيا

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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة بالمحافظة، بدأت اليوم في استئناف العمل بجميع مراكز تلقي لقاحات ، والمراكز المتنقلة، على مستوى مدن وقرى المحافظة، للوصول إلى كافة فئات المواطنين.

أكد المحافظ، أن تلقي التطعيم مجاني لكافة المواطنين، مشيراً إلى أنه تم تجهيز 16 مركزاً للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى تخصيص 40 فريق متحرك من مديرية الصحة للأماكن العامة والخدمية، ودور العبادة «المساجد -الكنائس» ودور الرعاية والمنشآت العامة التي يتردد عليها المواطنون، وتستهدف تطعيم 35 ألف مواطن يومياً.

وناشد «القاضي»، المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg، وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

من جانبه، أوضح دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، انه تم تخصيص فرق متحركة، تغطى معظم التجمعات بمدن ومراكز المحافظة، إلى جانب مراكز تلقي اللقاح الـ16، وهي، (المركز الطبي الغربي بمركز المنيا – وحدة طب الاسرة بدماريس بمركز المنيا – المركز الطبي العام بمركز سمالوط – مركز فيروسات مطاي – المركز الطبي الحضري بمركز بني مزار – وحدة طب الاسرة بالعباسية بمركز مغاغة – المركز الطبي الحضري بمركز العدوة – المركز الطبي الشرقي بمركز أبوقرقاص – المركز الطبي العام بمركز بملوي – مستشفي ديرمواس العام- مستشفي سمالوط النموذجي – مركز طبي قلندول بمركز ملوي – مركز طبي شباب المستقبل بالمنيا الجديدة – مركز طبي القيس بمركز بني مزار – معهد الأورام بالمنيا – بنك الدم بالمنيا).

ولفت أنه فيما يخص المسافرين يرجى التسجيل على مركز السفر الخاص بمحافظة المنيا، على موقع الوزارة، وتلقي اللقاح مجاني وللراغبين في استخراج شهادة التطعيم، تقدر قيمتها بـ 250 جنية.
egcovac.mohp.gov.eg
egcovac.mohp.gov.eg

المصرى اليوم

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