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من الأشيف.. دلال عبدالعزيز تتحدث عن رامي رضوان: في كل عيد أم بيجيبلي هدية

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من الأشيف.. دلال عبدالعزيز تتحدث عن رامي رضوان: في كل عيد أم بيجيبلي هدية من الأشيف.. دلال عبدالعزيز تتحدث عن رامي رضوان: في كل عيد أم بيجيبلي هدية

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تحدثت النجمة الرحلة دلال عبدالعزيز عن زوج ابنتها دنيا سمير غانم رامي رضوان في حديث صحفي سابق موضحة بأنه دائما ما يأتيها بهدية في كل عيد أم.

وأضافت دلال عبدالعزيز والذي رحلت خلال الأيام الماضية عن عمر يناهز 61 عامًا مخلفة ورائها رصيد كبير من الأعمال الفنية وتاركة نجمتين قدمتهما للفن المصري وهما دنيا وإيمي سمير غانم: «دنيا وإيمي سمير غانم دائما يشتروا ليّ الهدايا، بالإضافى إلى رامي رضوان زوج دنيا دائما ما يأتي لي كل عيد بهدية، وهناك العديد ممن أعتبرهم أولادي أيضًا دائما يتذكروني في كل عيد أم، وأيضًا دنيا تذهب لحماتها التي أصبحت أيضًا والدتها، فعيد الأم مناسبة أصبحت مبكية بالنسبة لي، حتى وأمي على قيد الحياة، كنت دائما أحمل هم فقدانها، فأنا أتذكر ظهورنا في برنامج مع هالة سرحان واشتغلت أغنية (ست الحبايب) ودخلنا في حالة من البكاء بشدة، لكنني تذكرت يوم فقدانها وهي كانت عايشة».

المصرى اليوم

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