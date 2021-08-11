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كشف الإعلامى خالد الغندور، أن عبدالله السعيد صانع ألعاب نادي بيراميدز، لديه رغبة شديدة في إنهاء حياته الكروية داخل الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد الغندور في تصريحات إذاعية: «عبدالله السعيد لديه رغبة شديدة في إنهاء حياته الكروية داخل نادى الزمالك، والزمالك يرحب بانضمام اللاعب لصفوفه ولكن شريطة عدم دفع أموال لاسيما أن عبدالله السعيد عمره 36 عاماً».

وأضاف بندق: «لو نجح عبدالله السعيد في إقناع بيراميدز بالموافقة على رحيله للتخلص من عقده السنوى الكبير وقتها سوف ينتقل اللاعب للزمالك لختام مسيرته الكروية داخل القلعة البيضاء ولكن حتى الآن لاتوجد مفاوضات رسمية بين الزمالك وبيراميدز بشأن عبدالله السعيد».