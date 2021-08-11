أخبار عاجلة

«العسومي» يشيد بدعم الرئيس السيسي للبرلمان العربي -
غارات تركية على الحدود العراقية مع إيران -
المصرية للاتصالات تقدم إنترنت مجاني مدى الحياة لـ 3 شباب من أسوان -
إطلاق أكثر من 80 خدمة عبر تطبيقات المحمول لمواطني أسوان -
«الجيزة» تزيل مخالفات بناء بأبو النمرس ومصادرة 120 شيشة بحي شمال -
الهجان يتفقد 7 مشاريع قبل إصابتة بكورونا ..و«الصحة» توجه بتطعيم العاملين بديوان المحافظة -
كنوز العراق في مرمى المهربين.. حضارة آلاف السنين تباع بمئات الدولارات -
«الجيزة» ترصف عددا من شوارع العمرانية مع تركيب إنترلوك (صور) -
5 مليارات جرعة تطعيم ضد كورونا في العالم.. والصين تحتل المركز الأول -
15 سبتمبر.. آخر موعد للتقدم لمنح طلاب الدراسات العليا بجامعة بنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

خالد الغندور: «عبدالله السعيد عايز يعتزل فى »

Print
خالد الغندور: «عبدالله السعيد عايز يعتزل فى الزمالك» خالد الغندور: «عبدالله السعيد عايز يعتزل فى »

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الإعلامى خالد الغندور، أن عبدالله السعيد صانع ألعاب نادي بيراميدز، لديه رغبة شديدة في إنهاء حياته الكروية داخل خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد الغندور في تصريحات إذاعية: «عبدالله السعيد لديه رغبة شديدة في إنهاء حياته الكروية داخل نادى الزمالك، والزمالك يرحب بانضمام اللاعب لصفوفه ولكن شريطة عدم دفع أموال لاسيما أن عبدالله السعيد عمره 36 عاماً».

وأضاف بندق: «لو نجح عبدالله السعيد في إقناع بيراميدز بالموافقة على رحيله للتخلص من عقده السنوى الكبير وقتها سوف ينتقل اللاعب للزمالك لختام مسيرته الكروية داخل القلعة البيضاء ولكن حتى الآن لاتوجد مفاوضات رسمية بين الزمالك وبيراميدز بشأن عبدالله السعيد».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تشكيل الزمالك المتوقع.. الجزيري يقود الهجوم أمام الإنتاج الحربي

تشكيل الزمالك المتوقع.. الجزيري يقود الهجوم أمام الإنتاج الحربي

جهاد جريشة: «عمري في حياتي ما شجعت الأهلي ولا الزمالك ولم أجاملهما»

جهاد جريشة: «عمري في حياتي ما شجعت الأهلي ولا الزمالك ولم أجاملهما»

مباريات اليوم الثلاثاء 24-8-2021 .. الزمالك يقترب من الدوري المصري

مباريات اليوم الثلاثاء 24-8-2021 .. الزمالك يقترب من الدوري المصري

عمرو الصفتي : الونش مدافع الزمالك خليفتي في الملاعب

عمرو الصفتي : الونش مدافع الزمالك خليفتي في الملاعب