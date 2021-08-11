عقب سرقتها 30 ألف جنيه منه.. عاملة تضع سم فئران قي كوب قهوة لأمين مخزن

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أقدمت عاملة نظافة في مستشفى 23 يوليو بدائرة مركز الخانكة على التخلص من امين مخازن المستشفى بوضع سم الفئران له في القهوة للتخلص منه عقب إكتشافة سرقتها مبلغ 30 الف جنيه من عهدته أثناء قيامه بالجرد الشهرى داخل المكتب الخاص به بالمستشفى وعندما طلب منها رد المبلغ وإلا سوف يبلغ الأجهزة الامنية عنها وعدته برده وبعدها قررت التخلص منه بوضع سم له في القهوة.

وتم نقل المجنى عليه إلى المستشفى لتلقى العلاج والقى القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وبعرضها على النيابة أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات ونقل المجنى عليه لمستشفى الدمرداش بالقاهرة للعلاج

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة الخانكة بورود بلاغ من إدارة مستشفى 23 يوليو دائرة المركز بقيام عاملة نظافة بالمستشفى بوضع «سم فئران» في «قهوة» لأمين مخازن المستشفى وإصابته بحالة تسمم وحجزه لتلقى العلاج.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالفحص تبين قيام «ن م ع» 30 سنة عاملة نظافة بالمستشفى بوضع «سم فئران» بمشروب «قهوة» لأمين مخازن المستشفى يدعى «ص ح ع» 60 سنة كان قد طلب من المجنى عليه إعدادها فقامت بوضع سم فئران له بها على إثر خلافات سابقة بينهما إثر اكتشافه مغالفتها له والاستيلاء على مبلغ 30 الف جنيه من عهدته أثناء قيامه بالجرد الشهرى داخل المكتب الخاص به بالمستشفى وعدم الإبلاغ لتعهدها له برد المبلغ.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بارتكاب الواقعة ووضع السم للمجنى عليه في القهوة التي قامت بإعدادها له، بقصد التخلص منه لعدم مطالبته لها برد المبلغ المالى وتم نقل المصاب إلى مستشفى بالقاهرة والقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.