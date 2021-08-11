ضبط عاطلين كونا عصابة لسرقة الدراجات النارية بالقاهرة

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تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال استقلالهما دراجة نارية بدون مستندات ملكية، وبمناقشتهما عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، وأن الدراجة من متحصلات نشاطهما، وأنهما قاما بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشادهما ضبط الدراجتين الناريتين المستولى عليهما لدى عميلهما «عاطل» مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، له معلومات جنائية، وباستدعاء المجني عليهم تعرف كل منهم على الدراجة النارية الخاصة به، واتهموهما بالسرقة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.