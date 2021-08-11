بفساتين السهرة.. هروب جماعي لزبائن مطعم بكازاخستان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، فيديو يرصد هروب جماعي لعدد من الزبائن يرتدون ملابس سهرة، من مطعم يدعى «جراند هول» بمدينة تيميرتو بدولة كازاخستان.

رصد الفيديو خروج الزبائن وهم يرتدون فساتين وبدلات السهرة، متوجهين إلى منطقة مفتوحة، بعد خروجهم من المطعم، ولقى المشهد تداولًا واسعًا من قبل المتابعين ووسائل الإعلام.

جاء الخروج الجماعي الذي أقبل عليه العملاء هروبًا من مفتشي الصحة، حيث أجروا مخالفة بتجمعم بأعداد كبيرة داخل المطعم متجاهلين قيود فيروس كورونا المستجد.