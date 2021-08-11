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مسؤول صحي روسي: من السابق لأوانه الحديث عن الانتصار على

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مسؤول صحي روسي: من السابق لأوانه الحديث عن الانتصار على فيروس كورونا مسؤول صحي روسي: من السابق لأوانه الحديث عن الانتصار على

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قال مدير معهد جاماليا الروسي لبحوث الأوبئة، ألكسندر جينتسبيرج، إن هناك جهودا غير مسبوقة تبذل لدراسة ، محذرا من أنه من السابق لأوانه الحديث عن الانتصار على الفيروس.

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة «سبوتنيك»: «هناك قوى علمية ضخمة تشارك في دراسة الفيروس، ويمكننا القول بأنها قوى غير مسبوقة​​​، ومع ذلك القول بأننا انتصرنا على الفيروس مع الأسف مستحيل»، وتابع: «العلماء ما زالوا لا يعلمون كل شيء عن فيروس كورونا خاصة أنه يتغير وبقوة كبيرة».

وأشار إلى أنه في الوقت نفسه من المستحيل القول إن هناك الآن كيمياء علاج فعالة ضد فيروس كورونا من شأنها أن تساعد المرضى على التعافي بسهولة وببساطة.

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