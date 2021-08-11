أخبار عاجلة

«العسومي» يشيد بدعم الرئيس السيسي للبرلمان العربي -
غارات تركية على الحدود العراقية مع إيران -
المصرية للاتصالات تقدم إنترنت مجاني مدى الحياة لـ 3 شباب من أسوان -
إطلاق أكثر من 80 خدمة عبر تطبيقات المحمول لمواطني أسوان -
«الجيزة» تزيل مخالفات بناء بأبو النمرس ومصادرة 120 شيشة بحي شمال -
الهجان يتفقد 7 مشاريع قبل إصابتة بكورونا ..و«الصحة» توجه بتطعيم العاملين بديوان المحافظة -
كنوز العراق في مرمى المهربين.. حضارة آلاف السنين تباع بمئات الدولارات -
«الجيزة» ترصف عددا من شوارع العمرانية مع تركيب إنترلوك (صور) -
5 مليارات جرعة تطعيم ضد كورونا في العالم.. والصين تحتل المركز الأول -
15 سبتمبر.. آخر موعد للتقدم لمنح طلاب الدراسات العليا بجامعة بنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

الموجة الرابعة من كورونا تغزوا أوروبا .. تفاصيل السلالة الجديدة

Print
مواضيع متعلقة
رسائل العائدون من افغانستان للرئيس السيسى

رسائل العائدون من افغانستان للرئيس السيسى

مفاجأة ???? الصين تصدم العالم وتتهم أمريكا بتسريب فيروس كورونا!!

مفاجأة ???? الصين تصدم العالم وتتهم أمريكا بتسريب فيروس كورونا!!

صدمة وانهيار أسرة 3 شباب ماتوا جوعا وعطشا في ليبيا .. التفاصيل الكاملة

صدمة وانهيار أسرة 3 شباب ماتوا جوعا وعطشا في ليبيا .. التفاصيل الكاملة

فيصل ندا في اخر حواراته : الصعايدة هددوني بالقتل بسبب مسرحية

فيصل ندا في اخر حواراته : الصعايدة هددوني بالقتل بسبب مسرحية