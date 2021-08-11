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«العسومي» يشيد بدعم الرئيس السيسي للبرلمان العربي
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:11 مساءً
غارات تركية على الحدود العراقية مع إيران
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:11 مساءً
المصرية للاتصالات تقدم إنترنت مجاني مدى الحياة لـ 3 شباب من أسوان
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:11 مساءً
إطلاق أكثر من 80 خدمة عبر تطبيقات المحمول لمواطني أسوان
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:11 مساءً
«الجيزة» تزيل مخالفات بناء بأبو النمرس ومصادرة 120 شيشة بحي شمال
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:11 مساءً
الهجان يتفقد 7 مشاريع قبل إصابتة بكورونا ..و«الصحة» توجه بتطعيم العاملين بديوان المحافظة
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:10 مساءً
كنوز العراق في مرمى المهربين.. حضارة آلاف السنين تباع بمئات الدولارات
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:10 مساءً
«الجيزة» ترصف عددا من شوارع العمرانية مع تركيب إنترلوك (صور)
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:10 مساءً
5 مليارات جرعة تطعيم ضد كورونا في العالم.. والصين تحتل المركز الأول
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:10 مساءً
15 سبتمبر.. آخر موعد للتقدم لمنح طلاب الدراسات العليا بجامعة بنها
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:10 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
لقاح جونسون موجود فى مصر..الصحة تستلم شحنة من اللقاح
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 11 أغسطس 2021 01:26 مساءً
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