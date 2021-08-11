أخبار عاجلة

«العسومي» يشيد بدعم الرئيس السيسي للبرلمان العربي -
غارات تركية على الحدود العراقية مع إيران -
المصرية للاتصالات تقدم إنترنت مجاني مدى الحياة لـ 3 شباب من أسوان -
إطلاق أكثر من 80 خدمة عبر تطبيقات المحمول لمواطني أسوان -
«الجيزة» تزيل مخالفات بناء بأبو النمرس ومصادرة 120 شيشة بحي شمال -
الهجان يتفقد 7 مشاريع قبل إصابتة بكورونا ..و«الصحة» توجه بتطعيم العاملين بديوان المحافظة -
كنوز العراق في مرمى المهربين.. حضارة آلاف السنين تباع بمئات الدولارات -
«الجيزة» ترصف عددا من شوارع العمرانية مع تركيب إنترلوك (صور) -
5 مليارات جرعة تطعيم ضد كورونا في العالم.. والصين تحتل المركز الأول -
15 سبتمبر.. آخر موعد للتقدم لمنح طلاب الدراسات العليا بجامعة بنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

عرض عسكري غير مسبوق أمام مقر الرئاسة البرازيلية

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
لقاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره المصري محمد زاكي في موسكو

لقاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره المصري محمد زاكي في موسكو

قيس سعيد يقرر تمديد تعليق البرلمان والغنوشي يعفي جميع أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة

قيس سعيد يقرر تمديد تعليق البرلمان والغنوشي يعفي جميع أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة

شاهد.. فيضانات عارمة تغمر مدينة أمريكية وتقتل العشرات

شاهد.. فيضانات عارمة تغمر مدينة أمريكية وتقتل العشرات

الكاظمي يعلن عن عملية أمنية بقضاء الطارمية

الكاظمي يعلن عن عملية أمنية بقضاء الطارمية