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«العسومي» يشيد بدعم الرئيس السيسي للبرلمان العربي
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:11 مساءً
غارات تركية على الحدود العراقية مع إيران
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:11 مساءً
المصرية للاتصالات تقدم إنترنت مجاني مدى الحياة لـ 3 شباب من أسوان
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:11 مساءً
إطلاق أكثر من 80 خدمة عبر تطبيقات المحمول لمواطني أسوان
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:11 مساءً
«الجيزة» تزيل مخالفات بناء بأبو النمرس ومصادرة 120 شيشة بحي شمال
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:11 مساءً
الهجان يتفقد 7 مشاريع قبل إصابتة بكورونا ..و«الصحة» توجه بتطعيم العاملين بديوان المحافظة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:10 مساءً
كنوز العراق في مرمى المهربين.. حضارة آلاف السنين تباع بمئات الدولارات
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:10 مساءً
«الجيزة» ترصف عددا من شوارع العمرانية مع تركيب إنترلوك (صور)
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:10 مساءً
5 مليارات جرعة تطعيم ضد كورونا في العالم.. والصين تحتل المركز الأول
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:10 مساءً
15 سبتمبر.. آخر موعد للتقدم لمنح طلاب الدراسات العليا بجامعة بنها
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:10 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
عرض عسكري غير مسبوق أمام مقر الرئاسة البرازيلية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 11 أغسطس 2021 01:21 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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