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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الجزائر إلى 65 ضحية

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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الجزائر إلى 65 ضحية ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الجزائر إلى 65 ضحية

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أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائري، الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية.

وحسب موقع النهار الجزائري، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 65 ضحية من بينهم 28 عسكريا، و37 مدنيا أغلبهم بولاية تيزي وزو.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، الأربعاء، يتواجد حاليا 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى.

ونجحت وحدات الحماية المدنية بولاية قالمة، صباح اليوم، في إخماد الحرائق التي اندلعت في مناطق متفرقة من الولاية خلال اليومين الأخيرين.

وكانت قد أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ‎حرائق الغابات إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية.

وقال أيمن بن عبدالرحمن، رئيس الوزراء الجزائري، الثلاثاء، إن «الدولة تعمل مع شركائنا الأوروبيين من أجل استئجار بعض الطائرت الخاصة بإطفاء الحرائق».

وكشف رئيس الوزراء الجزائري أن التحريات الأولية أتثبت أن هذه الحرائق كانت بفعل إجرامي. وبالرغم من أن الظروف الطبيعية الحالية تساعد على انتشار الحرائق فإن «الأيادي الإجرامية ليست ببعيدة عنها».

وأشار بن عبدالرحمن إلى أن التحليلات الأولية على مستوى منطقة تيزي وزو قد أثبتت أن أماكن انطلاق هذه الحرائق كانت مختارة بصفة دقيقة تسمح بإحداث أكبر عدد من الخسائر، واختيار المواقع كان في مناطق ذات تضاريس وعرة ويصعب وصول الإسعافات إليها.

وتابع بن عبدالرحمن: «ما يثبت الفعل الإجرامي، ما قامت به مصالح الأمن من القبض على مجرمين بالمدينة، واعترف أحدهم بفعله الإجرامي».

واختتم بن عبدالرحمن حديثه قائلا: «الدولة لن تتسامح في هذا الإطار من متابعة ومعاقبة ومحاكمة المجرمين الذين قاموا بهذه الأفعال الإجرامية تجاه المواطنين الأبرياء وتجاه ثروات الوطن».

المصرى اليوم

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