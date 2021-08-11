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خرجت بمحض إرداتها.. الداخلية تكشف ملابسات تغيب فتاة في القاهرة

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خرجت بمحض إرداتها.. الداخلية تكشف ملابسات تغيب فتاة في القاهرة خرجت بمحض إرداتها.. الداخلية تكشف ملابسات تغيب فتاة في القاهرة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن تغيب فتاة بالقاهرة
قالت الداخلية في بيان صادر اليوم الاربعاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن منشور يتضمن غياب (طالبة في حلوان بالقاهرة) عن منزل أسرتها» .

وأضافت: «بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى والد الفتاة (عامل)، وبسؤاله قرر بعودة نجلته للمنزل، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالتسبب في غيابها».

وتابعت: «وبسؤال الفتاة قررت مرورها بحالة نفسية سيئة.. بسبب سوء معاملة والدها لها، وقيامها بترك المنزل والعودة مرة آخرى بمحض إرداتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

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