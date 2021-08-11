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طرح النجم حكيم اليوم أحدث أغانيه «الناس السهرانين»، التي يحتفل من خلالها بليالي السهر، ويدعو من خلالها الجمهور للتفاؤل والاستمتاع بالحياة.

تعاون «حكيم» في الأغنية مع المؤلف شفيق كارم وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا، وتأتي طرح الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والمنصات الإليكترونية وإذاعات الراديو، حيث اقتربت في ساعات طرحها الأولى من مليون مشاهدة.

النجم حكيم قام بطرح أخر أغنية له وهي «الليلة عيد» خلال الأشهر الماضية، كما قدم حفلة الأخير في الساحل الشمالي، الذي رفع فيه لافتة كامل العدد.