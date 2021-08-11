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«المحامين»: النقيب يوافق على طلبات فرعية جنوب الشرقية

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«المحامين»: النقيب يوافق على طلبات فرعية جنوب الشرقية «المحامين»: النقيب يوافق على طلبات فرعية جنوب الشرقية

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أعلنت نقابة المحامين، تفاصيل لقاء رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الثلاثاء، بمجلس نقابة محامين جنوب الشرقية، برئاسة عادل عفيفي، نقيب الفرعية، بمقر مكتب النقيب العام في نقابة المحامي، لعرض عدد من طلبات النقابة الفرعية.

أوضحت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن اللقاء شهد تقديم «عفيفي»، العديد من الطلبات للنقيب العام، وكان من أبرزها الموافقة على السماح بعمل مقايسة لعمل التجديدات اللازمة لمقر الفرعية، من دهانات للحوائط، وتجديد الكهرباء، وإصلاح النوافذ، وتركيب تكيفات، وتغيير أجهزة الكمبيوتر الخاصة بإدارات العلاج والمالية، وفرش النقابة، والتعاقد مع صيدلية لتقديم العلاج للسادة المحامين، وتجديد التعاقد مع المستشفيات.

وأضاف بيان النقابة: «وتضمنت الطلبات انتداب شركة لتركيب شاشات عرض الرول، وربطها بغرف المحامين بمحاكم جنوب الشرقية، للتسهيل على أعضاء الجمعية العمومية، وإيجاد مقرات لتكون أندية اجتماعية للمحامين بمراكز مشتول السوق، وأبوحماد، والعاشر من رمضان، ومنيا القمح».

وتابع: «وافق النقيب العام، على صرف جزء من مخصصات النقابة الفرعية، وصرف 500 روب لمحامين الشرقية، وتسليم 500 عدد من مجلة المحاماة، كما وافق على شراء 4 تكيفات، وصرف١٠٠ كرسي لتوزيعهم على استراحات المحامين بالجزئيات».

واختتم: «أحال عطية، العديد من الطلبات للجان النقابة المختصة للدراسة، والإفادة، كما وجه بعمل المقايسة، وإحضار عروض الأسعار للعديد من الطلبات».

المصرى اليوم

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