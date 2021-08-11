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محافظ المنيا يتابع مع وزير التنمية المحلية توفير الأراضي لمشروعات «حياة كريمة»

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محافظ المنيا يتابع مع وزير التنمية المحلية توفير الأراضي لمشروعات «حياة كريمة» محافظ المنيا يتابع مع وزير التنمية المحلية توفير الأراضي لمشروعات «حياة كريمة»

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شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، في الاجتماع الموسع الذي عقده اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عبر الفيديو كونفرنس، بمشاركة 17 محافظا، بحضور ممثلين لوزارات الداخلية والزراعة والصناعة ومجلس الوزراء وهيئة مستشاري مجلس الوزراء وهيئة عمليات القوات المسلحة وإدارة المساحة العسكرية والمدنية ومسؤولي برنامج تطوير الريف المصري بالوزارة.

أكد المحافظ أن هيئة المساحة، بدأت بالفعل في أعمال رفع إحداثيات قطع الأراضي، تنفيذا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، حيث استعرض المحافظ خلال الاجتماع الموقف الحالي للأراضي المطلوبة للمشروعات، التي تتضمن إجمالي عدد الأراضي المراد توفيرها البالغ عددها 482 قطعة أرض للمجمعات الخدمية والزراعية ومحطات الصرف والرفع ومراكز الشباب والوحدات الصحية وغيرها، وما تم توفيره ما بين أملاك دولة وتبرعات من المواطنين لصالح المبادرة الرئاسية لإقامة المشروعات التنموية والخدمية اللازمة، وعدد قرارات التخصيص التي صدرت لتلك الأراضي والعدد الجاري إصداره .

أشاد محافظ المنيا بأهمية دور اللجنة، التي تم تشكيلها بقرار مجلس الوزراء، بهدف توفير الأراضي المطلوبة، لإقامة مشروعات برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» .

ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي أطلقه السيد عبدالفتاح تطوير 192 قرية بمحافظة المنيا بـ 757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى «أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس» بتكلفة 23 مليار جنية تقريبا، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

المصرى اليوم

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