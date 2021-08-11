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قال الحاج حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن الموجة الحارة والتغيرات المناخية غير المناسبة، تسببت في ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة، حيث تسبب الطقس السيئ في انتشار الآفات والأمراض وساهم في تقلص إنتاجية معظم المحاصيل.

وأضاف «أبو صدام»، أن بعض المحاصيل تأثرت بشدة من ارتفاع درجة الحرارة وسقطت أزهارها، قبل اكتمال النمو، فيما نضجت بعض الثمار، قبل اكتمال النضج، وانتشرت الحشرات التي تسببت في انتشار الأمراض، ما قلص إنتاجية معظم المحاصيل، كما تسببت حشرة المن والحشرة القشرية، بمزارع المانجو مما أدى لانتشار مرض العفن ألهبابي، وتقلصت الإنتاجية، كما أثرت الموجة الحارة، على محصول العنب والبطاطس والخيار والطماطم والتفاح البلدي.

وتوقع «أبوصدام» استمرار موجة ارتفاع الأسعار الحالية حتى نهاية العام لقرب انتهاء موسم معظم الفاكهة والخضراوات الصيفية، والتأخر المحتمل المنتجات الزراعية الشتوية وقلة المساحات المنزرعة في ظل ضعف الإنتاجية.